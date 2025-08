Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Putin dal najevo, že na Ukrajině nadále platí cíle a podmínky, jak je formuloval loni v červnu. Tehdy požadoval, aby Ukrajina stáhla svá vojska ze čtyř ukrajinských oblastí – Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské, které nyní Rusko částečně okupuje, a aby se zavázala, že zůstane mimo vojenská spojenectví a nepořídí si jaderné zbraně.

Ukrajina dříve jeho požadavky odmítla jako ultimátum. Tamní prezident Zelenskyj v pátek na sociální síti X zopakoval, že je připravený se s Putinem sejít. Ukrajina se podle něj chce posunout dál od pouhých prohlášení a technických setkání na nižší úrovni. „Pokud se objeví signály opravdové ochoty ukončit důstojně válku a nastolit skutečně trvalý mír, pak Ukrajina znovu potvrzuje svou připravenost setkat se kdykoli na nejvyšší úrovni,“ napsal.

O možném summitu vůdců obou zemí jednal s britským premiérem Keirem Starmerem. „Probírali jsme naši spolupráci s americkými partnery, především pak koordinaci kroků s prezidentem (Donaldem) Trumpem a možné formáty mírových jednání na úrovni nejvyšších představitelů,“ dodal.

Během tří kol přímých jednání v Istanbulu se obě znepřátelené strany domluvily na výměnách zajatců. „Hodnotím to vcelku pozitivně. Jak taky jinak než kladně by bylo možné hodnotit to, že se stovky lidí vracejí do vlasti?“ řekl Putin novinářům podle agentury Interfax.

Dosavadní rozhovory však zatím nevedly k uzavření příměří ani k jakémukoliv průlomu ohledně vyhlídek na ukončení války, kterou Putin rozpoutal v únoru 2022 svým rozkazem ke vpádu vojsk do sousední země. A navzdory ultimátům od amerického prezidenta k ukončení války ruské vzdušné útoky, které terorizují obyvatele ukrajinských měst, ještě zesílily.

Putin podle agentury Reuters prohlásil, že doufá v pokračování mírových rozhovorů a že pracovní skupiny by mohly projednat možné kompromisy.

Zároveň ovšem zdůraznil, že ruské cíle ve válce zůstávají stejné. Jednání by se podle Putina mělo konat „bez kamer a v klidné atmosféře“, zatímco – jak prohlásil – ruští vojáci útočí na Ukrajinu podél celé frontové linie a dynamika bojů se vyvíjí ve prospěch Ruska.

Putin zjevně narážel na tvrzení ruského ministerstva obrany, které ve čtvrtek oznámilo, že ruská vojska po šestnácti měsících bojů plně ovládla strategicky důležité město Časiv Jar na východě Ukrajiny. Toto tvrzení ukrajinská armáda vzápětí popřela.

Ruský vládce rovněž ohlásil zahájení sériové výroby raket Orešnik a jejich dodávky ruským ozbrojeným silám. Orešnik je nová ruská zbraň s šesti hlavicemi, která může dosahovat rychlosti přes 13 tisíc kilometrů za hodinu a lze ji jen obtížně zachytit běžnými radary. Rusko ji poprvé použilo loni při útoku na Dnipro.