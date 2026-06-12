„Sledujeme, že nepřítel rozšiřuje používání této vojenské techniky, a to především proto, aby dosáhl jednoho cíle: vnést rozkol do ruské společnosti, způsobit morální a mravní škody, zasít zmatek mezi ruskými občany a způsobit ekonomické škody. Nic z toho se mu nepovede,“ prohlásil Putin podle ruské státní agentury TASS.
Putin, který v únoru 2022 svým rozkazem ke vpádu ruských vojsk do sousední země rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, obvinil Severoatlantickou alianci, že právě ona rozpoutala válku na Ukrajině svržením proruského režimu v Kyjevě na počátku roku 2014.
„Všechny země NATO – všechny bez výjimky – stupňují své úsilí, dělají vše možné, aby organizovaly nepřátelské akce proti Rusku a dovedly, jak se domnívají, tuto válku rozpoutanou proti Rusku do vítězného konce. Právě ony rozpoutaly válku. My jsme nezačali bojové akce zahájením speciální vojenské operace, to ne. To oni uskutečnili státní převrat na Ukrajině, což nás pak přinutilo vzít pod ochranu obyvatele Krymu,“ prohlásil.
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Ruský diktátor tím narážel na ruskou anexi ukrajinského poloostrova na jaře 2014. „Snaží se nám způsobit strategickou porážku. Snažili se o to, ale teď si uvědomují, že je to nemožné. Je to nemožný úkol,“ zdůraznil.
Proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče na začátku roku 2014 svrhli opoziční demonstranti v Kyjevě. Janukovyč poté uprchl do Ruska a Rusko anektovalo Krym a rozdmýchalo povstání proruských separatistů na Donbasu na východě Ukrajiny proti nové prozápadní vládě v Kyjevě.
Přes 200 ruských padlých jsou teenageři
Ve válce už padlo přinejmenším 226 055 ruských vojáků, uvedla v pátek ruská služba BBC, která s nezávislým portálem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. Přes dvě stě z nich jsou osmnáctiletí mladíci.
V únoru 2022 bylo Ališerovi Svirinovi čtrnáct let. O čtyři roky později se na sociálních sítích objevila fotografie, kde je coby osmnáctiletý oblečen v maskáčích a drží pušku. Právě tuto fotografii podle BBC nesli vojáci v pohřebním průvodu. Svirin se totiž přidal k armádě a na začátku května padl.
Pohřbili ho na konci měsíce v Pavlovském Posadu v Moskevské oblasti, uvedla stanice. Kdy přesně putoval na frontu, není známo, ale vzhledem k jeho věku nemohl sloužit déle než tři měsíce.
Nejvíce potvrzených padlých Rusů – na 10 tisíc – pochází z autonomní republiky Baškortostánu, na druhém místě je Tatarstán s 8 759 identifikovanými padlými. V případě počtů padlých v poměru s množstvím mužů žijících v jednotlivých ruských regionech jsou v čele bilance Tuvská, Burjatská a Altajská republika.
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Skutečné ztráty budou podle BBC pravděpodobně mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit. Vojenští odborníci naznačují, že analýza ruských hřbitovů, válečných památníků a nekrologů může pokrýt 45 až 65 procent skutečného počtu obětí. Reálný počet padlých ruských vojáků se tak podle ní může pohybovat mezi 347 776 až 502 344. Toto číslo dále naroste při započtení zabitých bojovníků ze separatistických útvarů na východě Ukrajiny a severokorejských vojáků.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské invazi přes čtyři roky. Moskva vlastní vojenské ztráty prakticky nezveřejňuje, Kyjev tak činí zřídka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začátkem února řekl, že od vpádu ruských vojsk do jeho země v únoru 2022 padlo kolem 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet bojovníků je podle něj nezvěstných.
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Ve válce přicházejí o život i civilisté. Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) od začátku ruské invaze na Ukrajinu potvrdila smrt nejméně 15 850 civilistů včetně stovek dětí. Naprostou většinu zabitých či zraněných civilistů mise eviduje v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na které útočí ruská armáda.
HRMMU uvádí, že počty zabitých civilistů budou vyšší, než se jí podařilo ověřit. Ve své únorové zprávě OSN napsala, že její bilance nezahrnuje hlášení ruských úřadů o civilních obětech v Rusku, které HRMMU nebyla schopna ověřit kvůli nedostatečnému přístupu a omezeným veřejně dostupným informacím.
Ukrajinský voják na frontě ať má 300 tisíc hřiven
Ukrajinský voják na frontové linii by měl v průměru pobírat 300 tisíc hřiven měsíčně (asi 140 tisíc korun), zatímco minimální plat v armádním týlu by měl činit 30 tisíc hřiven, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o chystaných změnách v ozbrojených silách země, jež se pátým rokem brání ruské agresi. V současnosti ukrajinští vojáci pobírají asi 100 tisíc až 150 tisíc hřiven měsíčně.
„Dohodli jsme se na způsobu, jak zvýšit finanční udržitelnost naší obrany a zajistit další transformaci ukrajinské armády,“ řekl šéf státu o výsledku porad s účastí premiérky Julije Svyrydenkové, ministra obrany Mychajla Fedorova, ministra financí Serhije Marčenka, hlavního velitele ozbrojených sil Oleksandra Syrského a náčelníka generálního štábu Andrije Hnatova.
Stát je podle Zelenského připraven zlepšit finanční zajištění obránců vlasti, a to úměrně jejich nasazení v boji: „Čím více bojových úkolů, tím vyšší platy.“ Mnohem lepších podmínek by se měli dočkat především pěšáci v první linii. „Vše spočívá na ukrajinské pěchotě, na našem ukrajinském pěšákovi,“ zdůraznil.
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Platy by měly stoupnout také velitelům, aby představovaly stimul k uchování jejich zkušeností v armádě. Nové kontrakty by měly jasně stanovovat délku služby – na deset, čtrnáct či čtyřiadvacet měsíců – a její podmínky.
Změny má podle prezidenta ještě schválit vláda, ale první příplatky by se měly začít vyplácet ještě tento měsíc. Zelenskyj rovněž informoval, že nařídil výrazně zvětšit možnosti, které by přilákaly do ukrajinské armády zahraniční dobrovolníky.
Premiérka Svyrydenková v pátek podle portálu RBK-Ukrajina řekla, že ministerstvo obrany připravuje postupnou reformu armádních náborových středisek, známých pod ukrajinskou zkratkou TCK (teritoriální centra doplňování ozbrojených sil).
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O tom, že tato reforma „byla potřebná už včera“, svědčí podle ukrajinského ombudsmana Dmytra Lubince kontrola TCK v Ternopilu na západě Ukrajiny, kde prověrka ukázala, že armádní verbíři zadržují i lidi s duševními poruchami či s tělesným postižením. Pět lidí, nepodléhajících mobilizaci, se podařilo okamžitě osvobodit.
„To, co jsme viděli, bylo skandální: dozorce, který měl dohlížet na mobilizované, byl opilý. Hladina alkoholu v jeho krvi téměř sedminásobně překračovala přípustnou mez,“ řekl ombudsman o situaci ve středisku, kde v době inspekce bylo osmdvacet lidí mobilizovaných do armády a sedmnáct nich podalo stížnost kvůli porušení svých práv.
Za pět měsíců letošního roku ukrajinský ombudsman dostal už více než tři tisíce stížností na činnost TCK, přičemž sám odhaduje, že skutečný počet přehmatů bude až třikrát vyšší.