Má Putin levobočka? Ruští investigativci našli tajemnou miliardářku

Dnes 45letá rodačka vyrůstala ve velmi skromných poměrech v komunálním bytě v omšelém leningradském činžáku. Otec prý pil a brzy zemřel, matka se živila jako malířka pokojů při místní bytové správě, píše v rozsáhlém investigativním materiálu nezávislý portál Projekt.



Mladá Světlana si přivydělávala jako uklízečka v obchodě a zároveň studovala ekonomku. Ze spolužáků si ji však nikdo nepamatuje. Dva sousedé uvedli, že v devadesátých letech se po jejím boku začal objevovat bohatý muž, údajně činovník petrohradské radnice.

Проект @wwwproektmedia А вот фотографии Светланы Кривоногих и ее дочери, которая поразительно похожа на президента (лицо мы не показываем из этических соображений). Согласно экспертизе, основанной на компьютерном анализе, сходство Путина и младшей Кривоногих — 70,44%, что означает их возможное родство https://t.co/S1MbodXcm3 oblíbit odpovědět

Právě tam, po boku tehdejšího starosty Anatolije Sobčaka, odstartovala po pádu Sovětského svazu politická kariéra Vladimira Putina. Dva zdroje z okolí Krivonogichové uvedli, že důvodem jejího náhlého zbohatnutí na počátku nového tisíciletí bylo právě přátelství s Putinem.



Investigativcům se v archivech rezervačních systémů podařilo zjistit, že pohledná studentka s Putinem létala do Moskvy. Jindy cestovala s jeho bodyguardem a současným šéfem Národní gardy Viktorem Zolotovem.

Putinova osobní banka

Když někdejší agent KGB usedl v roce 2000 v Kremlu, stala se do té doby chudá dívka akcionářkou několika významných podniků. Především banky Rossija, kterou založili leningradští aparátčíci koncem perestrojky a v jejímž vedení dnes sedí prezidentovi petrohradští přátelé.

Malá regionální banka se po Putinově nástupu k moci dočkala přílivu prostředků ze státem kontrolovaných firem, jako je plynárenský gigant Gazprom. Když na ni po anexi Krymu dopadly americké sankce, Putin nakázal centrální bance, aby ji podpořila a oznámil, že si do ní nechá posílat svůj prezidentský plat.

Pár let po Putinově nástupu k moci se Krivnogičová přestěhovala do luxusní rezidence na Kamenném ostrově. Do areálu, kde nejužší elita ruského režimu: miliardář a prezidentův kamarád z džuda Arkadij Rotenberg či Putinův „osobní bankéř“ Jurij Kovalčuk, šéf představenstva Rossiji.



Krivonogichová dnes vlastní 2,79 procenta jejích akcií a portál Projekt její celkové jmění odhaduje na 7,7 miliardy rublů (asi 2,2 miliardy korun). Vlastní luxusní nemovitosti v Petrohradě, Moskvě a Soči či horské středisko Igora v Leningradské oblasti, kam Putin s oblibou jezdí lyžovat a kde se vdávala jeho dcera.

Nápadná podoba

Také Krivonogichová má dceru. Narodila se v době, kdy se Vladimir Putin chystal na své první prezidentské volby. Kolonka „otec“ je v matrice prázdná, známé je jen „otčestvo“, prostřední jméno, které se dědí po otci: Vladimirovna.

Investigativci Projektu její fotky ze sociálních sítí poslali špičkovým odborníkům na rozpoznávání tváří z britské University od Bradford. Podle jejich analýzy se obličejové rysy Jelizavety Vladimirovny a Vladimira Putina z více než 70 procent shodují, což podle nich značí vysokou pravděpodobnost příbuzenského vztahu.

Světlana Krivonogichová, jejíž vztah s prezidentem se údajně před deseti lety uzavřel, na otázky novinářů neodpověděla a rychle zavěsila. Její dcera vzápětí smazala ze sociálních sítí všechny své fotografie. Portál Projekt je z etických důvodů nezveřejnil, protože je nezletilá.

„Je to nepřesvědčivý, fakticky nepodložený materiál. Je to taková bulvární provokace,“ zhodnotil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov poslední text nezávislého portálu, který se během dvou let existence vypracoval mezi nejzajímavější ruská média a úspěšně mapuje podivuhodně nabyté majetky prominentů.

Putin o svém soukromí hovoří nerad. Z manželství s bývalou ženou Ljudmilou má dvě dcery. Ta starší, Marija Voroncovová, vystudovala medicínu a je spolumajitelkou firmy, která se podílí na výstavbě luxusní onkologické kliniky.



Mladší dcera Katěrina Tichonovová dříve úspěšně závodila v akrobatickém rokenrolu a podle pět let starého zjištění investigativních novinářů stojí v čele „Fondu národního intelektuálního rozvoje“ a společnosti Innopraktika, které dohlížejí na výstavbu nového vědeckého centra Lomonosovovy univerzity.

