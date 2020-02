Jak se projeví Putinovy změny v ústavě? V Rozstřelu odpoví expertka na Rusko

Ruská hlava státu ve svém poselství navrhla změny v ústavě, které by zvyšovaly pravomoc parlamentu, prezidentovi by naopak část moci sebraly. Státní duma by nově měla mít klíčové slovo při výběru předsedy vlády, vicepremiérů i členů vlády. Její nominace by prezident nemohl odmítnout.

Brzy poté, co Putin plánované změny oznámil, rezignovala vláda premiéra Dmitrij Medvěděva a prezident navrhl jako nového premiéra Michaila Mišustina, který do té doby vedl ruskou daňovou správu. Mezitím ruská Státní duma, tedy dolní komora ruského parlamentu, v prvním čtení schválila Putinem navrhované ústavní změny.

Mnozí politologové i opoziční aktivisté tyto kroky hodnotí jako snahu upravit podmínky tak, aby si Putin po svém vypršení mandátu udržel mocenskou pozici.

Co říká na změnu ústavy, jaká je pozice opozice v Rusku? A jak lze po 21 letech ohodnotit vládu Vladimira Putina? Na to odpoví od 12:30 expertka na Rusko Veronika Sušová-Salminen, analytička a expertka na Rusko a autorka knihy Putin.