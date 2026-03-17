Kolem Putinovy rezidence v Soči vzniká bezpečnostní zóna, Kreml se bojí dronů

Úřady v zóně podle nezávislého portálu Agenstvo zakážou používání dronů a předmětů připomínajících zbraně, vyvěšování transparentů, stavbu heliportů, střelnice nebo paintballové a airsoftové kluby.
Nová pravidla výrazně omezí také život místních. Lidé nebudou smět chovat žádná zvířata, opravovat vozidla nebo odkládat odpad. Lodě budou moci kotvit pouze na jediném vyhrazeném místě.
Putinova letní rezidence známá jako Bočarov Ručej se nachází v hustě obydlené oblasti mezi domy, sanatorii a veřejnými plážemi. Úřady údajně počítají s odškodněním obyvatel, které opatření zasáhnou.
Putin přitom místo v posledních letech navštěvuje jen zřídka. Nad Soči se ukrajinské drony objevují od roku 2023 pravidelně a prezident začal mít obavy o vlastní bezpečnost. Naposledy do města přijel loni na podzim.
Ukrajina masivně zaútočila drony na Moskvu, na jihu Ruska zasáhla zásobník ropy
Před rozpoutáním války na Ukrajině trávil Putin v Soči zhruba měsíc ročně, zejména na podzim. Pravidelně tam také slavil narozeniny své partnerky, gymnastky Aliny Kabajevové, která je matkou jeho dvou synů.
Federální služba ochrany (FSO), která má na povel Putinovu bezpečnost, podle Agenstva předložila také dalších pět podobných návrhů, které mají zavést bezpečnostní zóny na dalších místech. Čtyři z nich se týkají Soči, jeden pak Kislovodsku, kde se nachází vládní rezidence Sosnovyj bor.
Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka
Bezpečnostní oblasti vznikly už v okolí prezidentových sídel v Novo-Ogarjovu u Moskvy, na Valdaji nebo v Kaliningradu. V těchto lokalitách úřady rozmístily systémy protivzdušné obrany, převážně typu Pancir-S1.
Prezidentovo letadlo nyní při vnitrostátních letech doprovází stíhačka Su-30SM. Na doporučení tajných služeb Putin podle zdrojů z Kremlu také začal při venkovních akcích nosit neprůstřelnou vestu.