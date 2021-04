Putin promlouvá k národu. Vrbětice nezmínil, Rusy vyzval k očkování

Putin prohlásil, že se v letošním projevu zaměří na vnitřní záležitosti Ruska, ale přislíbil, že bude věnovat pozornost také bezpečnosti. Začal otázkou pandemie koronaviru. „Moji drazí, neztrácejte bdělost. Nebezpečí přetrvává,“ varoval před zraky členů Federálního shromáždění.

Deník Kommersant připomněl, že k polovině dubna se nechalo očkovat okolo sedmi milionů lidí, což představuje 4,8 procenta obyvatel Ruska. „Byl jsem si jist, že překonáme všechny potíže,“ prohlásil šéf státu o pandemii koronaviru.

Ta si podle vládního operativního štábu vyžádala životy více než 100 tisíc Rusů – a více než dvojnásobek podle statistického úřadu Rosstat, který do statistik započítává i mrtvé, u nichž se nákaza zjistila až po smrti.

„Statistika nám přináší neradostná čísla,“ připustil Putin, který ve středu také sliboval spoluobčanům vyhlídku na prodloužení průměrné délky dožití.

Prezident poděkoval lékařům a zdravotníkům ze všech končin Ruska, čímž vyvolal potlesk v sále zaplněném zákonodárci, gubernátory, ministry a dalšími členy vládnoucí elity, kteří přišli – většinou bez roušek na obličeji – do výstavní síně Manéž u Kremlu v centru hlavního města.

Všichni hosté podle agentury TASS museli prokázat potvrzení o tom, že mají negativní test na covid-19.

Šéf státu připustil, že pandemie prohloubila sociální problémy a sociální nerovnosti, Rusové ji pocítili na svých příjmech. Odmítl však myšlenku zavedení úředních cen na potraviny a další zboží, které zdražuje. „Nelze přijmout direktivní opatření, která v 90. letech vedla k prázdným pultům v obchodech,“ řekl. „Hlavní je zajistit růst reálných příjmů občanů,“ zdůraznil. „A dosáhnout hmatatelných výsledků v boji proti chudobě,“ dodal.



Stát musí poskytnout podporu především rodinám s dětmi, prohlásil Putin. „Úkolem je snížit na minimum riziko, že takové rodiny upadnou do chudoby. Opatření jsou nutná už dnes,“ zdůraznil. Prioritou mají být rodiny, kdy se o děti stará jen osamělá matka či otec. Proto od 1. června dětem od osmi do šestnácti let v takových rodinách bude vyplaceno v průměru 5 650 rublů (asi 1 586 korun), ohlásil.

Dodal, že těhotné ženy v nouzi mají dostávat 6 350 rublů měsíčně. V polovině srpna se mají rodiny s dětmi ve školním věku dočkat jednorázové výplaty ve výši 10 tisíc rublů na školáka, a to včetně nastávajících prvňáčků. Putin také připomněl předchozí kroky státu v tomto směru, jako je vyplácení „mateřského kapitálu“ v řádu statisíců rublů při narození potomka.

Hrubý domácí produkt (HDP) Ruska se loni kvůli pandemii covidu-19 snížil o 3,1 procenta, a zaznamenal tak nejprudší pokles za více než deset let. Ruská centrální banka nicméně nedávno oznámila, že se ruská ekonomika se z útlumu zotavuje rychleji, než se čekalo.

V září budou v Rusku parlamentní volby a Putin potřebuje posílit svou podporu u ruské veřejnosti, podotkla agentura AFP, podle níž zůstává šéf Kremlu stále populární, nicméně jeho vládní strana Jednotné Rusko je vnímaná Rusy jako ustrnulá a zkorumpovaná.

Průzkum nezávislého centra Levada z minulého měsíce jí předpověděl jen 21 procent hlasů. Na středeční večer chystají rozsáhlé protesty příznivci uvězněného opozičníka Alexeje Navalného.

Letošní Putinův projev je už jeho sedmnáctý, naposledy takto promluvil v lednu loňského roku. Nejdelší řeč pronesl v roce 2018, kdy hovořil skoro dvě hodiny. Nejúspornější byl na svá slova v letech 2004 a 2005, kdy oba jeho tehdejší projevy trvaly 48 minut, připomíná TASS s tím, že v průměru poselství o stavu země trvá 75 minut.

V loňském projevu mimo jiné navrhl přijmout řadu změn v ruské ústavě, které později schvalovali Rusové v referendu. Jedna z nich mu umožňuje po vypršení současného mandátu znovu dvakrát kandidovat na prezidentský úřad a zůstat tak v Kremlu až do roku 2036, pokud se pro to rozhodne a bude zvolen.