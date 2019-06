V Rusku přibývá náhrobků s Putinem. Rok úmrtí je stanoven na letošek

„Neuvěřitelný zloděj a lhář. Politická mrtvola,“ hlásá text na pomyslném náhrobním kameni. Kromě prezidentova jména a příjmení nechybí ani rok narození a předpokládaný rok smrti, kterým je právě letošek.

Snímky nejnovější instalace zveřejnilo na začátku června na svém twitterovém účtu hnutí Agit Rossia, které se podle svých slov snaží občany informovat o pouličních protestech v Rusku, agitovat proti vládě a přinášet nové zprávy.

Napodobeniny náhrobků se začaly objevovat napříč Ruskem letos v březnu a dodnes jich aktivisté v rámci protestní kampaně rozmístili osm. První hřbitovní kámen zaznamenaly obyvatelé města Naberežnyje Čelny v Tatarstánu. Policie tehdy v souvislosti s umístěním náhrobku zadržela dva aktivisty.



Záhy poté se stejný náhrobek objevil také v Moskvě, další aktivisté umístili před katedrálu svatého Izáka v Petrohradě, čímž si zajistili pozornost ruské i světové veřejnosti. Přestože se Agit Rossia přihlásila k odpovědnosti pouze za některé náhrobky, svým jednáním chce upozornit na chyby vlády.

„Hnutí sdružuje lidi různého věku a politických názorů. Spojila je touha bojovat proti diktatuře, totalitarismu a putinistické propagandě,“ uvedl pro stanici Rádio svobodná Evropa mluvčí skupiny Grigorij Kudrjavcev, podle kterého chtějí její členové zůstat z bezpečnostních důvodů v anonymitě.

“Putin buried free online residents of Naberezhnye Chelny buried #Putin”, – said the activists staged a funeral flash mob. Grave of the head of the #Russian Federation looks proper on a black high monument, there is a portrait of Putin and shows the years of life 1952-2019. pic.twitter.com/H6ogJ55P2Y