Taktický výcvik má i Putinův kuchař, zjistili investigativci o bodyguardech Kremlu

Putinovým strážcům je v průměru 36 let, obvykle pocházejí z Moskevské oblasti a většina z nich absolvovala akademii Federální ochranné služby (FSO), pod kterou prezidentská ochranka spadá.

Každý, kdo se chce stát jejím členem, musí kromě pohovorů a fyzických zkoušek podstoupit test na detektoru lži a schůzku s psychologem. Nezbytná je vysoká postava, zakázané je tetování a piercing.

Ačkoli prezidentovi ochránci o své práci veřejně nehovoří, v roce 2021 o nich vznikl film „Naše služba“. Podle Dossier byl zřejmě určen k promítání omezenému okruhu lidí z FSO, centru se ovšem podařilo získat jeho přepis. Čerpalo také z uniklých dokumentů a ruských databází.

„Jsou to přesvědčení lidé, vlastenci, kteří jdou sloužit státu. Sdílí také jeho současnou politiku,“ uvedl ve filmu důstojník FSO Oleg Machalin, jenž má na povel ochranu Putinových početných rezidencí.

Centrum Dossier Dossier je projekt někdejšího nejbohatšího Rusa a později nejznámějšího ruského vězně Michaila Chodorkovského. Bývalý ropný magnát žije v exilu od doby, co jej po desetiletém věznění Putin omilostnil. Investigativní centrum se snaží odhalovat kriminální aktivity lidí Kremlu.

Podle investigativců činí plat prezidentových osobních strážců zhruba 180 až 230 tisíc rublů (50 až 65 tisíc korun) měsíčně. „Bodyguardi jsou s šéfem Kremlu nepřetržitě. Zůstávají mu nablízku i ve chvíli, kdy jsou všichni ostatní požádáni, aby odešli,“ píše Dossier.

Ochranka je Putinovi v patách při všech jeho cestách v Rusku i zahraničí. Doma prezidenta nejčastěji doprovází do jeho luxusní rezidence ve Valdaji nebo při cestách mezi Moskvou a Petrohradem. Osobní strážci dohlížejí také na Putinovu partnerku Alinu Kabajevovou, s níž má nejméně dvě děti – desetiletého Ivana a šestiletého Vladimira.

Doprovodná skupina se během Putinových cest rozdělí na dvě části – jedna je nonstop s ním, zatímco druhá vyrazí do cíle s předstihem. Při cestách v cizině šéfa Kremlu doprovází zhruba stovka lidí.

Střílet musejí umět i kuchaři a číšníci

Prezidentská služba má na starost nejen ochranu vůdce, ale také zabezpečení jeho příbytků, přípravu jídla, úklid i sekání trávníku.

„Každý kuchař a každý číšník je člen FSO v aktivní službě, který splňuje specifické požadavky. Mezi ně patří výcvik ve střelbě, boji a taktice. Ve volném čase také chodíme na střelnici a cvičíme taktické manévry. Všichni sloužíme své zemi,“ řekl ve filmu jeden z kuchařů.

Lidé, kteří prezidentovi připravují jídlo, musejí pracovat v rukavicích a několikrát denně měnit uniformu. Pokrmy procházejí kontrolou – nejdříve je ochutnávají agenti FSO. „Pokud prezident chytí rybu a chce ji k večeři, povoláme specialistu na testování. Zjistí, jestli v mase není příliš rtuti nebo dalších látek. K dispozici jsou mobilní laboratoře,“ zaznělo ve filmu.

Putin podle něj nejí rychlé občerstvení a večer se snaží jíst lehce. Mezi jeho oblíbená jídla patří předkrm z lilku, salát Olivier a játra. Šéf Kremlu se vyhýbá alkoholu, přednost dává šípkovému či zázvorovému čaji.

„Putina na cestách vždy doprovázejí jeho kuchaři. Kde je on, tam jsme my. Ať už je to služební cesta, dovolená nebo soukromá akce, vždy jsme nablízku. Když se koná nějaká velká akce, také ji monitorujeme. Na oficiálních setkáních sice pracují i další zaměstnanci, ale my jsme přítomni a na vše dohlížíme,“ doplnil zmíněný kuchař.

Dossier podotýká, že práce v prezidentské bezpečnostní službě otevírá široké kariérní možnosti a je vstupenkou do vyšších pater Kremlu.

Příkladem je Putinův někdejší ochránce Alexej Ďumin, ze kterého se stal guvernér Tulské oblasti a loni také asistent prezidenta. Hlavami ruských regionů se stali také další agenti prezidentské služby – Dmitrij Mironov, Sergej Morozov nebo Jevgenij Ziničev.