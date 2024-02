Za smrt Navalného může Západ, zní z Ruska. Snad to vyšumí, doufá prý Kreml

„Za Navalného smrt mohou různí kritici Kremlu v nepřátelských zemích. Politici a vedoucí představitelé, kteří na Rusko uvalují sankce, fandí jeho porážce na Ukrajině a tak podobně, protože vystupují proti různým iniciativám Putinova kabinetu,“ vzkázal Volodin na Telegramu.

Podle šéfa Dumy je za Navalného skon zodpovědný Západ, neboť na tom „nejvíce vydělá“. Kreml opozičníkovu smrt komentoval stroze. „Prezident Putin o ní byl informován,“ uvedl jeho mluvčí Dmitrij Peskov.

Nejmenované zdroje portálu Meduza z ruského kabinetu uvedly, že politický blok v Kremlu považuje Navalného smrt za „velmi negativní událost“ pro Putinovu volební kampaň. Kreml se ale zároveň podle nich nedomnívá, že by vážně ovlivnila výsledky březnových prezidentských voleb.

„Myslí si, že v rámci Ruska se o Navalného smrti bude diskutovat několik dní a pak toto téma samo vyšumí,“ míní zdroje. Jeden z nich prohlásil, že opozičník byl „předem odsouzený k záhubě s ohledem na podmínky v ruských věznicích“. „Nikdo nečekal nic jiného,“ konstatoval.

Podle zdrojů Meduzy budou mít zprávy o Navalného smrti na Západě mít „extrémně záporný účinek“ s ohledem na pokus vysvětlit pohled ruských úřadů na válku prostřednictvím rozhovoru s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem. „Prezident bude opět nazýván krvavým diktátorem a vrahem,“ řekl jeden z nich. Podle dalšího může opozičníkova smrt ovlivnit i hypotetická mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v pátek obvinila Západ, že ještě ani nemá k dispozici všechna fakta, a už si udělal obrázek o tom, jak Navalnyj zemřel. K jeho smrti se vyjádřila řada západních politiků, z nichž se většina shoduje, že se opozičník stal obětí Putinova režimu.

Ruské ministerstvo zahraničí kvůli tomu nařklo USA z „extrémního cynismu“. „Smrt člověka je vždy tragédií. Je zajímavé, proč se pro Bílý dům smrt ruského občana v ruském nápravném zařízení ukázala být mnohem důležitější než smrt amerického občana, novináře Gonzala Liry, v ukrajinském vězení. Namísto paušálních obvinění by bylo vhodné projevit zdrženlivost a počkat na výsledky forenzního zkoumání,“ vzkázalo do Washingtonu s odkazem na proputinovského blogera, jenž v lednu zemřel v ukrajinské vazbě.

Ruští trollové jedou na plné obrátky

Nezávislý portál Agenstvo uvedl, že internetoví trollové ve službách Kremlu začali v pátek na ruských sociálních sítích publikovat komentáře, v nichž tvrdí, že Moskva nemá z Navalného smrti žádný prospěch.

Rovněž šíří verzi, že opozičníka zřejmě zabila krevní sraženina, se kterou jako první přišla prokremelská televize RT.

„Trollové tvrdí, že sraženina souvisí s jeho protestní hladovkou z počátku roku 2021,“ uvádí Agenstvo, podle něhož diskutéři rovněž opakují Volodinova obvinění a stěžují si, že Navalnému se „za života a nyní také za jeho smrti dostalo příliš velké mediální pozornosti“.

Vězeňská služba oficiální příčinu Navalného skonu nezveřejnila. Podle zdrojů z trestanecké kolonie si ale opozičník v posledních dnech na žádné zdravotní problémy nestěžoval. „U Navalného byl ve středu právník a všechno bylo v pořádku,“ řekl listu Novaja Gazeta advokát zesnulého politika Leonid Solovjov. Že vypadal „zdravě a šťastně“, prohlásila v pátek také jeho matka Ljudmila Navalná, která svého syna viděla 12. února.

Anna Karetnikovová, bývalá analytička ruské Federální vězeňské služby, v pátek uvedla, že krevní sraženina je „těžko prokazatelná diagnóza“. „Je to něco, čím může vysvětlit cokoliv. Taková univerzální diagnóza. Sraženina znamená náhlou smrt. Ještě včera byl zdravý? Tak řeknou, že je velká šance na trombus,“ uvedla Karetnikovová na Facebooku.

Vraždil Putin, míní Navalného spolupracovníci

Podle Ivana Ždanova, ředitele Navalného Fondu boje proti korupci, byl opozičník zabit. „Nebudeme vám lhát, že je nějaká naděje, že se zítra stane něco, kdy to vše nebude pravda. Tato šance je mizivá. Nyní vše směruje k tomu, že se skutečně stala vražda - vražda Alexeje Navalného ve vězení. A zabil ho Putin,“ řekl v živém přenosu na YouTube Ždanov, jenž vystoupil společně s opozičníkovou mluvčí Kirou Jarmyšovou.

Ta uvedla, že Navalného spolupracovníci stále nemají smrt potvrzenou. „Do vězeňské kolonie ve městě Charp na Sibiři nyní míří Navalného advokát. Přiletí tam zítra (v sobotu) ráno společně s Alexejovými příbuznými. Do té doby nemůžeme mít žádné potvrzení,“ podotkla.

Podle Ždanova by úřady měly informovat formálně příbuzné do 24 hodin. „Nyní žádné takové oznámení neexistuje. Do tří dnů to věznice oznámí matričnímu úřadu a začne procedura vydání těla,“ uvedl dále Ždanov, který také upozornil, že bude případ vyšetřován a lékaři provedou pitvu.

„Nyní označují okolnosti smrti za přirozené. Znovu trvám na tom, že se jedná o politickou vraždu, která bude rozhodně vyšetřena. A organizátorem této vraždy je Putin,“ prohlásil Ždanov.

Navalnyj byl pokládán za hlavního odpůrce režimu prezidenta Putina, kterého obviňoval, že dal svého času rozkaz jej otrávit. Hned po návratu do vlasti z Německa, kde jej z otravy vyléčili, byl Navalnyj uvězněn. Postupně dostal za různé delikty tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

Opozičníka vězeňská služba loni na konci prosince přesunula do trestanecké kolonie za polárním kruhem, která proslula špatnými podmínkami.