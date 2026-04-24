Putin v úzkých. O blokování internetu nemluvíme kvůli teroristům, vysvětloval

  14:10
Ruský diktátor Vladimir Putin se poprvé vyjádřil k blokování internetu, které už měsíce komplikuje dennodenní život mnoha Rusů. Prý je potřeba k boji s teroristy. A protože ti mají oči a uši všude, režim lidem o těchto omezeních nemůže říkat předem. Vládce však míní, že by úřady měly opatření zpětně vysvětlovat.
Ruský diktátor Vladimir Putin (23. dubna 2026)

Ruský diktátor Vladimir Putin (23. dubna 2026) | foto: Reuters

Putin se k masovému vypínání internetu vyjádřil na čtvrteční schůzi ruské vlády. Nezávislý portál Meduza jeho slova parafrázuje s tím, že si prý „nemohl nevšimnout“ výpadků, ke kterým dochází i ve velkých městech.

Podle něj to souvisí s opatřeními k prevenci teroristických útoků. „A víme, že se nám bohužel někdy stane, že takovým útokům nezabráníme. Samozřejmě zajištění bezpečnosti lidí, našich dětí, našich blízkých a všech občanů Ruska bude vždy prioritou,“ řekl podle agentury TASS.

„Je třeba informovat veřejnost – ale pokud by se tak dělo předem, mohlo by to ohrozit operativní vyšetřování, protože zločinci také vidí a slyší vše a pokud se k nim nějaké informace dostanou, samozřejmě přizpůsobí své chování a své plány,“ prohlásil Putin s tím, že je pak třeba informovat alespoň o výsledcích práce.

Vláda podle něj pracuje ve prospěch občanů. Těm by se tak prý měly zachovat životně důležité služby i ve chvíli, kdy je přístup na internet omezený. Třeba online objednávání k lékařům nebo platební systém. Stejně tak oficiální stránky úřadů nebo tísňová volání.

„Navíc tyto technologické možnosti existují. Určitě je třeba je využít. Orgány činné v trestním řízení by měly spolupracovat s civilními úřady, měly by při své práci projevovat vynalézavost a brát v úvahu zájmy občanů,“ apeloval.

Putin se o blokování internetu zmínil v době, kdy je mezi Rusy čím dál méně populární. Jeho podpora klesla ze 76 na 71 procent, což je nejméně za posledních sedm let, vyplynulo z průzkumu společnosti FOM ze 27. až 29. března.

Omezování internetu včetně Facebooku, WhatsAppu, ale také v Rusku velmi populárního Telegramu lidem zásadně ztěžuje každodenní život. Včetně podnikání. Lidé už proto v pátek přišli před budovu prezidentské kanceláře v Moskvě a začali sbírat podpisy pod petici za konec těchto opatření. Na místě byly desítky lidí, informovala BBC.

Stanice podotýká, že ačkoliv je podání petice v Rusku oficiálně legální, v praxi lidé velmi riskují. A Rusové, kteří dorazili, si to nemohli neuvědomit. Z protější ulice je totiž natáčeli členové bezpečnostních složek. „Nejste vyděšená?“ zeptal se reportér ženy, která se představila jako Julija. „Velmi vyděšená. Třesu se,“ přiznává.

Popisuje však, že její cateringová společnost v současných podmínkách přichází o peníze. „Můj byznys je celý na internetu. Bez přístupu na internet nemůže v této podobě existovat,“ dodává.

Putin v úzkých. O blokování internetu nemluvíme kvůli teroristům, vysvětloval

