Americký plán by mohl být základem mírového urovnání konfliktu, říká Putin

„Předpokládám, že příčina je stále stejná: americké administrativně se nedaří získat souhlas ukrajinské strany. Ukrajina je proti. Je zjevné, že Ukrajina a její evropští spojenci se dosud nacházejí v izolaci a sní tom, že uštědří Rusku strategickou porážku na bojišti,“ prohlásil ruský vládce.
Ruská armáda podle Putina pracuje na dosažení cílů „speciální vojenské operace“, jak Moskva nazývá válku rozpoutanou před téměř čtyřmi lety právě na Putinův rozkaz, ale Rusko je ochotno vyřešit problém i mírovou cestou.
|
A teď se nás budou všichni bát ještě víc. Rusové luští Trumpův mírový plán
Ukončení války Putin při předchozích příležitostech podmiňoval požadavky na velké územní ústupky ze strany Kyjeva, výrazné omezení ukrajinských ozbrojených sil a záruky, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO. Kyjev ruské požadavky odmítal jako kapitulaci.
Washington nyní tlačí Kyjev k přijetí svého plánu na ukončení války, který mimo jiné předpokládá od Kyjeva ústupky včetně územních ve prospěch Ruska. Ukrajina by se podle navrženého plánu měla vzdát Krymu a celého Donbasu a také okupované části Chersonské a Záporožské oblasti. Také by měla zakotvit v ústavě, že nevstoupí do NATO. Spojené státy podle zdrojů Reuters Ukrajině pohrozily, že zastaví dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací, pokud návrh na ukončení války nepřijme.
Zelenskyj v pátek Ukrajince varoval, že země se kvůli navrženému plánu může ocitnout před volbou, zda si vybere „život bez svobody, bez důstojnosti, bez spravedlnosti“, anebo bude riskovat ztrátu klíčového partnera a velice těžkou zimu.