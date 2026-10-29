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Hobit Putin a mosambický obr. Lidé si utahují z výškového rozdílu prezidentů

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  14:44
Uživatelé sociálních sítí si dělají legraci z výškového rozdílu mezi...

Uživatelé sociálních sítí si dělají legraci z výškového rozdílu mezi prezidentem Mosambiku Danielem Chapem a ruským diktátorem Vladimirem Putinem. (28. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Uživatelé sociálních sítí si dělají legraci z výškového rozdílu mezi...
Uživatelé sociálních sítí si dělají legraci z výškového rozdílu mezi...
Prezident Mosambiku Daniel Chapo se na summitu v Moskvě sešel s ruským...
Prezident Mosambiku Daniel Chapo se na summitu v Moskvě sešel s ruským...
12 fotografií
Ke vzniku „virálu“ už dnes stačí málo. Třeba výškový rozdíl mezi dvěma politiky. Škodolibí uživatelé sociálních sítí si všimli, z jaké výšky na rusko-africkém summitu v Moskvě shlížel na tamního vládce Vladimira Putina prezident Mosambiku Daniel Chapo. Mezi oběma státníky je rozdíl přes třicet centimetrů, na vtipy o hobitech a trpaslících tak došlo velmi brzy.

Fotografie, na níž si Putin třese rukou s Chapem, je hitem posledních dvou dnů. Mosambický prezident je považován za jednoho z nejvyšších státníků na světě, ne-li úplně nejvyššího. Udává se, že měří 203 nebo 204 centimetrů. Zato šéf Kremlu dosahuje pouhých 170 centimetrů.

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Mezi vtipy, které brzy začaly kolovat na sociálních sítích, se tak objevují narážky na hobity a obry, ale i chlapečka se schůdky. Někteří zase sdíleli fotku ještě zmenšeného diktátora a ptali se ostatních, proč nezveřejnili tuto „skutečnou“ verzi.

Putin je přitom na svou výšku údajně citlivý a podle bulvárních médií Kreml právě tuto fotku nechtěl zveřejnit. Jenže mosambická strana ji dostala též a vyrukovala s ní ven. Kreml pak vydal jiný snímek pořízený z „lichotivějšího“ úhlu.

Jsme váš nejlepší partner, řekl Putin na summitu Afričanům. Slíbil ruské know-how

Putin ve středu řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich nejlepší partner. Zároveň obvinil „koloniální“ Západ, že se stále snaží těžit ze zdrojů kontinentu a využívá dluhy afrických zemí k brzdění jejich rozvoje. Dvoudenní akce se účastní vládní delegace z osmačtyřiceti zemí, přičemž Putin bude bilaterálně jednat zhruba s polovinou z nich. Témata rozhovorů zahrnují obchod, bezpečnost, dodávky zbraní či obilí.

Italská premiérka Giorgia Meloniová ze srovnání nedávno vyšla ještě hůře:

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