Hobit Putin a mosambický obr. Lidé si utahují z výškového rozdílu prezidentů

Fotografie, na níž si Putin třese rukou s Chapem, je hitem posledních dvou dnů. Mosambický prezident je považován za jednoho z nejvyšších státníků na světě, ne-li úplně nejvyššího. Udává se, že měří 203 nebo 204 centimetrů. Zato šéf Kremlu dosahuje pouhých 170 centimetrů.
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Vypadá jako Putin. Ženu v Rusku rozčílila hlava skřítka Dobbyho, hrozila policií
Mezi vtipy, které brzy začaly kolovat na sociálních sítích, se tak objevují narážky na hobity a obry, ale i chlapečka se schůdky. Někteří zase sdíleli fotku ještě zmenšeného diktátora a ptali se ostatních, proč nezveřejnili tuto „skutečnou“ verzi.
Putin je přitom na svou výšku údajně citlivý a podle bulvárních médií Kreml právě tuto fotku nechtěl zveřejnit. Jenže mosambická strana ji dostala též a vyrukovala s ní ven. Kreml pak vydal jiný snímek pořízený z „lichotivějšího“ úhlu.
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Jsme váš nejlepší partner, řekl Putin na summitu Afričanům. Slíbil ruské know-how
Putin ve středu řekl africkým lídrům, že Rusko je jejich nejlepší partner. Zároveň obvinil „koloniální“ Západ, že se stále snaží těžit ze zdrojů kontinentu a využívá dluhy afrických zemí k brzdění jejich rozvoje. Dvoudenní akce se účastní vládní delegace z osmačtyřiceti zemí, přičemž Putin bude bilaterálně jednat zhruba s polovinou z nich. Témata rozhovorů zahrnují obchod, bezpečnost, dodávky zbraní či obilí.
Italská premiérka Giorgia Meloniová ze srovnání nedávno vyšla ještě hůře: