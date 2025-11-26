Dvanáct mouder diktátora. Vyšel Putinův kalendář na rok 2026, Ukrajinu nezmiňuje

„Naši otcové a dědové se podělili o všechny těžkosti války, ale nedostali podíl na vítězství v roce 1945. Teď se o něj dělit nebudeme,“ říká výhrůžně květnový Putin. A hned v lednu upozorní, že „hranice Ruska nikde nekončí“. A přestože už chybějí polonahé snímky prezidenta-svalovce, image siláka i tento kalendář udržuje.
Objeví se například nedatovaná fotografie, na které nyní třiasedmdesátiletý diktátor zápasí v judu, jindy zase lyžuje nebo jezdí na skútru. O jeho životosprávě pak hovoří „hláška“ z listopadu, kde radí: „Mám obecné pravidlo, můžete tomu říkat dieta, ale nemusíte. Všeho s mírou.“
Na závěr Rusům dodává sebevědomí, když říká, že dosáhnou jedinečných věcí. Příklady nezmiňuje, stejně jako to, že už téměř čtyři roky ruští vojáci na jeho povel vraždí civilisty na Ukrajině. O „speciální vojenské operaci“ nehovoří ani další kalendáře s Putinem, které už jsou na trhu, upozorňuje BBC. Podle britské stanice některé citují vůdcova slova o „nezávislém“ Rusku nebo o tom, že je tato země „po posledních dvou třech letech mnohem silnější“.
|
Akční Putin je iluze. Kreml předtáčí schůze měsíce dopředu, analýza odhalila přešlapy
Zájemci si kalendář na rok 2026 mohou pořídit například na portálu Yandex, kde vyjde na 2 970 rublů (788 korun). Za tuto akční cenu navíc dostanou magnet „Náš prezident“ zdarma.