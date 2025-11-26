Dvanáct mouder diktátora. Vyšel Putinův kalendář na rok 2026, Ukrajinu nezmiňuje

Autor:
  11:23
Milovníci ruského diktátora Vladimira Putina už si mohou koupit jeho kalendář pro příští rok. Ať už si ho pověsí kamkoliv, každý měsíc uvidí jinou podobu svého vládce. Jak zapaluje svíce, jak hraje judo, jak sedí za pianem, jak se toulá přírodou. Ze zdi shlížející Putin jim také předá dvanáct svých pohledů na život a vládu. O válce na Ukrajině se však ani v roce 2026 nedozvědí ani slovo.
Kalendář ruského diktátora Vladimira Putina na rok 2026 (nedatováno)

Kalendář ruského diktátora Vladimira Putina na rok 2026 (nedatováno) | foto: Market.yandex.ru

Kalendář ruského diktátora Vladimira Putina na rok 2026 (nedatováno)
Kalendář ruského diktátora Vladimira Putina na rok 2026 (nedatováno)
Kalendář ruského diktátora Vladimira Putina na rok 2026 (nedatováno)
Kalendář ruského diktátora Vladimira Putina na rok 2026 (nedatováno)
13 fotografií

„Naši otcové a dědové se podělili o všechny těžkosti války, ale nedostali podíl na vítězství v roce 1945. Teď se o něj dělit nebudeme,“ říká výhrůžně květnový Putin. A hned v lednu upozorní, že „hranice Ruska nikde nekončí“. A přestože už chybějí polonahé snímky prezidenta-svalovce, image siláka i tento kalendář udržuje.

Kalendář ruského diktátora Vladimira Putina na rok 2026 (nedatováno)
Kalendář ruského diktátora Vladimira Putina na rok 2026 (nedatováno)
Kalendář ruského diktátora Vladimira Putina na rok 2026 (nedatováno)
Kalendář ruského diktátora Vladimira Putina na rok 2026 (nedatováno)
13 fotografií

Objeví se například nedatovaná fotografie, na které nyní třiasedmdesátiletý diktátor zápasí v judu, jindy zase lyžuje nebo jezdí na skútru. O jeho životosprávě pak hovoří „hláška“ z listopadu, kde radí: „Mám obecné pravidlo, můžete tomu říkat dieta, ale nemusíte. Všeho s mírou.“

Na závěr Rusům dodává sebevědomí, když říká, že dosáhnou jedinečných věcí. Příklady nezmiňuje, stejně jako to, že už téměř čtyři roky ruští vojáci na jeho povel vraždí civilisty na Ukrajině. O „speciální vojenské operaci“ nehovoří ani další kalendáře s Putinem, které už jsou na trhu, upozorňuje BBC. Podle britské stanice některé citují vůdcova slova o „nezávislém“ Rusku nebo o tom, že je tato země „po posledních dvou třech letech mnohem silnější“.

Akční Putin je iluze. Kreml předtáčí schůze měsíce dopředu, analýza odhalila přešlapy

Zájemci si kalendář na rok 2026 mohou pořídit například na portálu Yandex, kde vyjde na 2 970 rublů (788 korun). Za tuto akční cenu navíc dostanou magnet „Náš prezident“ zdarma.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy

Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích. (12. listopadu...

Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti, které zdevastovalo ruské bombardování. Ve frontovém městě stále žije téměř pět tisíc civilistů....

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

26. listopadu 2025  11:21,  aktualizováno  11:45

Evropa se do mírového procesu zbytečně vměšuje, řekl Putinův poradce Ušakov

Zahraniční poradce Vladimira Putina Jurij Ušakov (18. listopadu 2025)

Rusko neoficiálními kanály dostalo několik verzí amerického mírového plánu pro ukončení války na Ukrajině, ve kterých se lze ztratit. Ve středu to řekl poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. Moskva...

26. listopadu 2025  11:42

Beats for Love bijí o sto šest. Do Ostravy v červenci dorazí hvězdný DJ Calvin Harris

Skotský DJ a producent Calvin Harris.

Přípravy ostravského festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love jedou na plné obrátky. Organizátoři již dříve avizovali účast velkých jmen jako Marshmello, Paul van Dyk, Dimitri Vegas & Like...

26. listopadu 2025  11:39

SPD chce bojovat proti sudetskému sjezdu v Brně. Je to necitlivé, říká poslankyně

Poslankyně SPD Lucie Šafránková ve Sněmovně (6. května 2025)

Sněmovní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude bojovat proti konání sjezdu sudetských Němců v Česku. Ve středu to ve sněmovně řekla poslankyně hnutí Lucie Šafránková. Sudetské Němce do Brna...

26. listopadu 2025  11:36

Rozpočet se nedá opravit, řekl Babiš. Stínové divadlo hnutí ANO, opáčil Fiala

Přímý přenos
Předseda ANO a zřejmě budoucí premiér Andrej Babiš ve Sněmovně (26. listopadu...

Poslanci projednávají návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě chce návrh vrátit k přepracování, protože čísla, s nimiž pracuje, podle ní...

26. listopadu 2025,  aktualizováno  11:35

Bohatá sněhová nadílka přes den odtaje. Silničáři se připravují na ledovku

Silná ledovka sevřela Kamenici nad Lipou. Vedení města vyhlásilo kalamitní stav.

Noc z úterý na středu znamenala pro Čechy poměrně silné sněžení. Na východě Čech napadlo kolem 6 centimetrů nového sněhu. Výstraha meteorologů varuje před sněžením, které bude pokračovat na většině...

26. listopadu 2025  8:21,  aktualizováno  11:27

Dvanáct mouder diktátora. Vyšel Putinův kalendář na rok 2026, Ukrajinu nezmiňuje

Kalendář ruského diktátora Vladimira Putina na rok 2026 (nedatováno)

Milovníci ruského diktátora Vladimira Putina už si mohou koupit jeho kalendář pro příští rok. Ať už si ho pověsí kamkoliv, každý měsíc uvidí jinou podobu svého vládce. Jak zapaluje svíce, jak hraje...

26. listopadu 2025  11:23

V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

V plzeňské zoo se narodil vzácný nosorožec indický

V plzeňské zoo opět zavládla radost nad vzácným narozením. Po necelých devíti letech se tam narodilo zdravé mládě nosorožce indického. Jeho matka už předtím porodila dvě samičky a všechna narození...

26. listopadu 2025  11:21

Požár obytného komplexu v Hongkongu má několik obětí. Lidé uvázli vevnitř

Rozsáhlý požár ve středu zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu....

Rozsáhlý požár ve středu zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. Vyžádal si nejméně čtyři mrtvé a tři zraněné. Uvnitř budov, nad nimiž stoupá sloup tmavého kouře, zůstal uvězněný...

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  11:11

RECENZE: Kritika bizarního trhu s uměním? Dokument však diváky tahá za nos

50 %
Z filmu Má to cenu!?

Možná sledujeme skutečnost, možná mystifikační provokaci, stojí v pozvánce na film Má to cenu!?, jehož autor Jan Strejcovský si z jihlavského festivalu dokumentů odnesl trofej za originální přístup....

26. listopadu 2025  11:10

Zemřela manželka miliardáře Richarda Bransona, žili spolu téměř padesát let

Sir Richard Branson s manželkou Joan Templemanovou na galavečeru v Beverly...

Britský miliardář a zakladatel společnosti Virgin Atlantic oznámil na sociálních sítích, že zemřela jeho manželka Joan Templemanová. Branson uvedl, že je zdrcený ztrátou manželky a partnerky, s níž...

26. listopadu 2025  10:56

Intimní momenty na plátně. V Paříži vydražili neznámý olej od Renoira

Umělecký konzultant Pascal Perrin vedle obrazu Augusta Renoira (14. října 2025)

Obraz francouzského impresionisty Augusta Renoira zachycující jeho syna, jak si hraje s chůvou, se v Paříži vydražil za 1,45 milionu eur (téměř 35 milionů korun), Olejomalba zobrazující umělcova syna...

26. listopadu 2025  10:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.