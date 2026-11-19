Popov se vojáka opakovaně zeptal, zda jde o „ten“ jaderný kufřík. Voják to potvrdil. Média pak dodávají, že jde o přenosný systém nazývaný Čeget, který umožňuje komunikaci s nejvyšším vojenským velením a přenos příkazů v rámci systému řízení jaderných sil.
Čeget je součástí širšího systému Kazbek a nejedná se o ono pověstné „tlačítko“, kterým by Putin mohl odpálit jaderné rakety. Podle bezpečnostních protokolů zůstává muž s tímto kufříkem v blízkosti hlavy státu, a to jak na zahraničních cestách, tak v Rusku.
V souvislosti s Putinem a jeho cestami do zahraničí se ovšem v minulosti skloňoval ještě jeden důležitý kufřík. Investigativní reportéři Régis Genté a Mikhaïl Rubin totiž v článku pro Paris Match odhalili, že bodyguardi šéfa Kremlu musejí dohlížet na to, aby se světová veřejnost za žádných okolností nedostala k jeho DNA. Mohla by se z ní totiž dozvědět citlivé informace o jeho zdravotním stavu, který ruský vládce úzkostlivě tají.
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Si jednal s Trumpem a Putinem. Po schůzce vydali Mírovou deklaraci
Pověření pracovníci proto po každé Putinově návštěvě toalety v zahraničí údajně posbírají jeho exkrementy včetně moči, sbalí je do kufříku a posléze odvezou zpět do Ruska. Delikátní misi prý dozoruje ruská služba FSO, jež má ochranu vysoce postavených úředníků obvykle za úkol.
Nutným doplňkem nevysokého ruského vládce pak jsou i boty s integrovanými vložkami, které mu mají přidat pár centimetrů. Především bulvární média si všímají, že byl Putin obutý v botách s viditelně hrubými podrážkami.
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„Mohou z toho vzejít úžasné věci.“ Trump jednal s Putinem, nazval ho přítelem
Putin se v čínském Šen-čenu účastnil třístranného jednání s prezidentem Číny Si Ťin-pchingem a šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Očekávalo se, že budou jednat o válkách na Ukrajině a v Íránu či o kontrole jaderných zbraní. Ještě předtím se potkali na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) tamtéž.
Zatímco Trumpa vítal na letišti osobně Si Ťin-pching, Putina přivítal vysoce postavený – a vysoký – stranický činitel Cchaj Čchi. Ruský diktátor pak také musel skousnout, že při společném focení s lídry APEC si musel stoupnout poněkud stranou až vedle čínské první dámy Pcheng Li-jüan.