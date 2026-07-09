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Tady na ni snad ukrajinské drony nedosáhnou. Putinovu jachtu ukryli na dalekém severu

Autor:
  14:16
Putinova superjachta Graceful

Putinova superjachta Graceful | foto: Profimedia.cz

Superjachta Graceful, která je spojována s ruským prezidentem Vladimirem...
Satelitní snímek zachycuje ruský konvoj jihovýchodně od dánského ostrova Anholt...
Luxus na Putinově superjachtě Graceful
Luxus na Putinově superjachtě Graceful
10 fotografií
Míst, kam by nedosáhly ukrajinské drony, ubývá. A stejně tak míst, kam by ruský diktátor Vladimir Putin mohl „zaparkovat“ svou superjachtu Graceful. Ta se poté, co koncem června proplula dánskými vodami, našla na severu Ruska.

Luxusní superjachtu odhalili na satelitních snímcích, které analyzovala dánská veřejnoprávní stanice DR. Graceful, přezdívaná také Kosatka, plula v konvoji s ruským torpédoborcem a lodí Vojvoda. Nakonec zakotvila ve vojenském přístavu v Severomorsku nedaleko Murmansku. O několik hodin dříve také Vojvoda vyslala krátký rádiový signál o své poloze.

Putinova superjachta Graceful
Superjachta Graceful, která je spojována s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (22. srpna 2023)
Satelitní snímek zachycuje ruský konvoj jihovýchodně od dánského ostrova Anholt vedený jachtou Graceful, která je spojována s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (29. června 2026)
Luxus na Putinově superjachtě Graceful
10 fotografií

„Domnívám se, že Ukrajinci už mají kapacity zaútočit na cíl, jako je tato loď. Viděli jsme přece útoky dronů hluboko na ruském území, a to i značně daleko na sever podél ruského pobřeží Baltského moře u Petrohradu,“ připomíná Flemming Splidsboel Hansen z Dánského institutu pro mezinárodní studia.

Putinova jachta proplula kolem Dánska. Plavidlo doprovází ruské námořnictvo

Putin tak podle něj zřejmě chtěl loď dostat do bezpečí. Je také možné, že loď nyní v Kolském zálivu projde potřebnými opravami, dodává expert.

Dvaaosmdesát metrů dlouhá jachta zhruba od začátku ruské invaze na Ukrajinu kotvila v Baltském moři. Minulý měsíc se však dala do pohybu a koncem června vplula do dánských vod.

Nejprve proplula průlivem Velký Belt, poté ji viděli u ostrova Anholt, odkud pokračovala směrem k mysu Grenen na severním cípu Jutského poloostrova. Plavidlo v hodnotě zhruba 100 milionů eur během plavby sledovalo dánské námořnictvo.

Zahraniční analytici spojují Graceful s Putinem už řadu let, Kreml však vlastnictví jachty nikdy oficiálně nepotvrdil. To, že ji ruský vládce používal k osobním cestám, podle DR nicméně potvrzují i americké sankční úřady. Podle některých médií si jachtu oblíbila Putinova neoficiální partnerka a matka jeho dvou synů Alina Kabajevová.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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