Válka se Západem? Lež, blábol, tvrdí Putin. Území chce získat i silou

Autor: ,
  13:08
Za lži a hysterii ve středu označil ruský vládce Vladimir Putin výzvy, aby se Západ připravil na válku s Ruskem. Pakliže selžou mírové rozhovory, nárokovaného území na Ukrajině je Putin připraven dosáhnout i vojenskými prostředky.
Ruský diktátor Vladimir Putin (17. prosince 2025)

Ruský diktátor Vladimir Putin (17. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Vladimir Putin a Valerij Gerasimov (17. prosince 2025)
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
Německý kancléř Friedrich Merz na summitu EU zdraví francouzského prezidenta...
Generální tajemník NATO Mark Rutte (11. prosince 2025)
40 fotografií

„Je to lež, blábol, prostě blábol o jakési domnělé ruské hrozbě evropským zemím,“ řekl Putin na zasedání na ruském ministerstvu obrany podle státní agentury TASS. „Míra hysterie roste,“ prohlásil.

Uvedl také, že dosáhne cílů speciální vojenské operace, jak Moskva nazývá svou rozsáhlou invazi do sousední země. „Pokud se protivící se země a její zahraniční patroni odmítnou bavit věcně, Rusko dosáhne osvobození svých historických území vojenskou cestou,“ dodal s odkazem na Ukrajinu a Západ, který zemi napadenou Ruskem podporuje.

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Aliance podle Putina sice pomáhá Ukrajině, ale „ruské síly vylepšují své kapacity“. Ukrajina se se západní pomocí brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už bezmála čtyři roky. Úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa o zprostředkování mírové dohody dosud ztroskotává na protichůdných představách Kyjeva a Moskvy ohledně bezpečnostních záruk pro Ukrajinu či ruských územních nároků na Ukrajině.

Mnozí západní představitelé v poslední době varují, že Evropa musí brát ruskou hrozbu vážně a připravit se i na možnost přímého střetu s Moskvou. Podobná varování zaznívají od představitelů NATO i řady evropských vlád, které upozorňují na rostoucí militarizaci Ruska a jeho dlouhodobé ambice v Evropě. Podle nich je proto zapotřebí urychleně posílit prostředky pro obranu Evropy.

Kreml odmítl vánoční příměří. Chceme mír v Evropě pro budoucnost, tvrdí

Dosažení míru na Ukrajině podmiňuje Moskva mimo jiné územními ústupky ze strany Ukrajiny. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v úterý řekl, že Moskva nepřistoupí na žádné kompromisy ohledně pěti ukrajinských regionů, které prohlásila za připojené k Rusku. Část ukrajinského území, které Rusko požaduje, se ruským vojskům ani za téměř čtyři roky nepodařilo dobýt. Moskva také vylučuje rozmístění západních vojáků na Ukrajině.

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO. Podle slov německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Senát vyzval Babišovu vládu, aby se zasadila o finanční podporu Ukrajině

Přímý přenos
Senátoři z klubu ODS a TOP 09, šéf Senátu Miloš Vystrčil a předseda senátního...

Senát vyzval novou vládu Andreje Babiše, aby se zasadila o finanční podporu Ukrajině pro rok 2026. „Neboť to považuje za klíčové pro její fungování a obranu a za nezbytné pro zajištění bezpečnosti...

17. prosince 2025  5:05,  aktualizováno  13:20

Byl jsem masovým vrahem, geniálním malířem i prostitutkou, hlásí spisovatel Fíla

Scenárista, režisér a spisovatel Ivan Fíla vydává nový historický román Tisíc...

Hledal v archivech celého světa, radil se s historiky, juristy, politology, psychology, faráři i chovateli koní. Filmař a spisovatel Ivan Fíla šel až na dřeň, aby věrohodně zachytil postavy i...

17. prosince 2025  13:15

Srnka uvázla na rybníku, z tenkého ledu ji zachránil hasič na paddleboardu

Hasiči v Jeseníku zachránili srnu ze zamrzlé vodní plochy, odkud se nedokázala...

K záchraně zvířete uvězněného na zamrzlé vodní hladině vyjížděli ve středu ráno hasiči v Jeseníku. Srnka se tam dostala téměř doprostřed plochy, jenže z tenkého ledu už se vlastními silami nedokázala...

17. prosince 2025  12:51

Hackeři se nabourali do Pornhubu. Ukradli data milionů uživatelů i historii hledání

ilustrační snímek

Server Pornhub, největšího poskytovatele obsahu pro dospělé, napadli hackeři ze skupiny ShinyHunters. Podle médií ukradli data až 200 milionů prémiových uživatelů a hrozí jejich zveřejněním, pokud...

17. prosince 2025  12:43

Náročná operace. V Motole transplantovali srdce miminku, rok bylo na přístrojích

Španělským lékařům se v nemocnici v Madridu podařila unikátní transplantace...

Lékaři z Fakultní nemocnice (FN) Motol transplantovali srdce miminku, které bylo více než rok napojené na přístrojovou podporu. Přijali jej v 88 dnech života. Některé zákroky lékaři u tak malého...

17. prosince 2025  12:36

Korejci plánují další smlouvy na Dukovany, stížnost Francouzů Brusel prověřuje

Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi...

Korejská společnost KHNP chce v příštím roce uzavřít s českými firmami další více než dvě desítky kontraktů o spolupráci při přípravě nových jaderných bloků v Dukovanech. Evropská komise nicméně na...

17. prosince 2025  12:28

Australská policie obvinila střelce ze Sydney z terorismu a 15 případů vraždy

Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...

Australská policie obvinila útočníka z pláže Bondi Beach z terorismu a 15 případů vraždy. Celkem čelí 59 různým obviněním. Dva muži, kterými podle australských úřadů byli otec se synem, v neděli...

17. prosince 2025  7:49,  aktualizováno  12:27

USA chystají nové sankce proti Rusku pro případ, že Putin odmítne mír

Donald Trump a americký ministr financí Scott Bessent (13. prosince 2025)

Spojené státy chystají nové protiruské sankce pro případ, že ruský prezident Vladimir Putin odmítne uzavřít mírovou dohodu s Ukrajinou. Sankce by byly na mířeny na ruský energetický sektor,...

17. prosince 2025  12:20

OBRAZEM: Odhalené břechy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje

Nízká hladina vodní nádrže Orlík pohledem z dronu (16. prosinec 2025)

Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...

17. prosince 2025  12:10

Ústavní soud zrušil oddělené zápisy dětí ukrajinských uprchlíků, jsou diskriminační

ilustrační snímek

Ústavní soud zrušil právní úpravu, která umožňovala oddělené zápisy dětí z Ukrajiny na základní školy. Vyhověl návrhu skupiny senátorů, podle kterých jsou diskriminační a vedou k segregaci. Soud...

17. prosince 2025  9:47,  aktualizováno  12:05

Chráněná rostlina komplikuje stavbu unikátního mostu, hledá se jiné řešení

Chráněná rostlina kavyl Ivanův roste na skalním masivu u Plas. Zrovna v místě,...

Nečekané komplikace provázejí stavbu nejvyššího silničního mostu v Česku na chystaném obchvatu Plas na Plzeňsku. Jedna z přístupových cest k mostní konstrukci vede přes lokalitu, kde roste chráněná...

17. prosince 2025  11:55

