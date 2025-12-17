Válka se Západem? Lež, blábol, tvrdí Putin. Území chce získat i silou

„Je to lež, blábol, prostě blábol o jakési domnělé ruské hrozbě evropským zemím,“ řekl Putin na zasedání na ruském ministerstvu obrany podle státní agentury TASS. „Míra hysterie roste,“ prohlásil.
Uvedl také, že dosáhne cílů speciální vojenské operace, jak Moskva nazývá svou rozsáhlou invazi do sousední země. „Pokud se protivící se země a její zahraniční patroni odmítnou bavit věcně, Rusko dosáhne osvobození svých historických území vojenskou cestou,“ dodal s odkazem na Ukrajinu a Západ, který zemi napadenou Ruskem podporuje.
Aliance podle Putina sice pomáhá Ukrajině, ale „ruské síly vylepšují své kapacity“. Ukrajina se se západní pomocí brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už bezmála čtyři roky. Úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa o zprostředkování mírové dohody dosud ztroskotává na protichůdných představách Kyjeva a Moskvy ohledně bezpečnostních záruk pro Ukrajinu či ruských územních nároků na Ukrajině.
Mnozí západní představitelé v poslední době varují, že Evropa musí brát ruskou hrozbu vážně a připravit se i na možnost přímého střetu s Moskvou. Podobná varování zaznívají od představitelů NATO i řady evropských vlád, které upozorňují na rostoucí militarizaci Ruska a jeho dlouhodobé ambice v Evropě. Podle nich je proto zapotřebí urychleně posílit prostředky pro obranu Evropy.
Dosažení míru na Ukrajině podmiňuje Moskva mimo jiné územními ústupky ze strany Ukrajiny. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v úterý řekl, že Moskva nepřistoupí na žádné kompromisy ohledně pěti ukrajinských regionů, které prohlásila za připojené k Rusku. Část ukrajinského území, které Rusko požaduje, se ruským vojskům ani za téměř čtyři roky nepodařilo dobýt. Moskva také vylučuje rozmístění západních vojáků na Ukrajině.