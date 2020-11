Putin může získat doživotní imunitu. Návrh chtějí prosadit poslanci

Aby byla právní norma přijata, musí projít třemi čteními v dolní komoře parlamentu a poté ji musí schválit horní komora a podpisem stvrdit prezident.



Návrh budí pozornost kvůli možným náznakům toho, co hodlá Vladimir Putin, který již dvě desetiletí dominuje ruské politice coby premiér a prezident, podniknout, až mu v roce 2024 vyprší stávající prezidentský mandát, píše agentura Reuters.

Podle nové podoby ústavy se však Putin bude moci ucházet o zvolení na další dvě šestiletá období a u moci tak teoreticky může setrvat až do května 2036.



„Projekt zákona rozšiřuje účinnost imunity pro bývalého prezidenta i mimo dobu, kdy vykonával prezidentský mandát,“ řekl ve čtvrtek novinářům senátor Andrej Klišas, který s iniciativou přišel společně s předsedou zákonodárného výboru Pavlem Krašeninnikovem.

Jak píše server Meduza, jinými slovy to znamená, že po skončení mandátu bude moci prezident porušovat trestní i občanský zákoník, aniž by se vystavoval riziku stíhání.

Podle nynější ruské legislativy se prezidenti těší doživotní imunitě vtahující se na trestné činy, kterých se dopustili v době, kdy byli ve funkci. Výjimku přestavují závažné trestné činy. V takovém případě má trestní stíhání zahájit Vyšetřovací výbor RF a parlament poté rozhoduje o případném zbavení imunity.

Podle navrhované právní normy by ale Vyšetřovací výbor mohl zbavit prezidenta imunity jen v případě, že by parlament bývalou hlavu státu obvinil z velezrady nebo jiného zločinu, následně by přezkoumání potvrdil nejvyšší soud a postup by schválil i soud ústavní.