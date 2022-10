Putin doplácí na svou neomezenou moc a dělá chyby, míní šéf britské rozvědky

Ruský prezident Vladimir Putin se při vedení války na Ukrajině dopustil strategických chyb, a to i proto, že vládne prakticky neomezeně. V projevu to podle zveřejněných úryvků uvede ředitel britské zpravodajské služby GCHQ Jeremy Fleming. Rusům podle něj chybí munice i zásoby. A pokud by Kreml chtěl použít jaderné zbraně, viděli by prý Britové snad nějaké náznaky.