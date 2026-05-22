Jednodenní návštěva Samary z 6. listopadu byla posledním Putinovým výletem po krásách Ruska, když nepočítáme cesty do prezidentských rezidencí. Pro okružní jízdu po regionech se nerozhodl ani po návratu z Číny, což podle portálu Agenstvo po minulých návštěvách této země až na výjimky dělával.
Série dnů, kdy „pracoval z domova“, se tak protáhla na 196 dnů. Ani během pandemie přitom žádná jeho pauza nepřesáhla 132 dní, srovnávají novináři. Putin byl přitom za covidu extrémně opatrný na své zdraví a každý, kdo jej chtěl navštívit v jeho sídle v Novo-Ogarjovu na předměstí Moskvy, musel nejdřív do karantény. Téměř sedmdesátiletý diktátor tehdy také začal využívat možnosti videokonferencí.
Obavy o bezpečnost prezidenta zřejmě stojí i za současným útlumem, soudí portál. Připomíná, že Kreml na konci loňského roku tvrdil, že se Ukrajina pokusila zaútočit na Putinovo sídlo na Valdaji, což prý západní představitelé včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa zpochybňovali. Ruského vůdce to nicméně přimělo ještě zesílit bezpečnostní opatření.
Vzácná byla i jeho květnová návštěva Číny. Před ní byl jeho posledním výjezdem Turkmenistán z loňského 11. a 12. prosince. Pauza v zahraničních cestách tak činila 158 dnů. „Od té doby se Putin účastnil jen několika veřejných akcí a všechny se uskutečnily v rámci Moskevské oblasti nebo Petrohradu,“ podotýká Agentstvo.
Na rozdíl od předchozích let Putin navíc letos předem neoznámil, kde bude slavit lednové pravoslavné Vánoce, podle portálu se nicméně vydal do Chrámu svatého Jiří na základně tajné služby GRU v Moskevské oblasti, dodává analýza.