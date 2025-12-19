Rusko vypoví historické vojenské dohody s některými státy. Patří mezi ně i Česko

Autor: ,
  22:11
Rusko vypoví vojenské dohody s řadou zemí včetně těch, které uzavřelo s Českem, Polskem, Německem nebo Británií v letech 1992 až 2002. V pátek večer to napsala ruská státní tisková agentura TASS; rozhodnutí bylo zveřejněno ve vládním věstníku.
Ruský prezident Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19. listopadu...

Ruský prezident Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19. listopadu 2025) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19. listopadu...
Vladimir Putin přijal v Moskvě Viktora Orbána. (28. listopadu 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin gestikuluje při svém projevu na plenárním...
Vladimir Putin (1. prosince 2025)
5 fotografií

„Povolit ruskému ministerstvu obrany ukončit následující mezinárodní smlouvy,“ cituje TASS vládní pokyn, jenž dále vyjmenovává dohody týkající se spolupráce ve vojenské oblasti uzavřené s Německem, Polskem, Norskem, Bulharskem, Rumunskem, Dánskem, Británií, Nizozemskem, Chorvatskem a Belgií.

Na závěr TASS zmiňuje dohodu o spolupráci mezi ministerstvy obrany Česka a Ruska podepsanou v Moskvě 16. dubna 2002. Žádné podrobnosti k ní neuvádí. Nezmiňuje ani důvody, které nyní vedly Moskvu k tomuto rozhodnutí.

Válka se Západem? Lež, blábol, tvrdí Putin. Území chce získat i silou

V polovině dubna 2002 podepsalo Česko s Ruskem několik smluv, které se mimo jiné týkaly ruského dluhu vůči ČR.

Jednou z tehdy podepsaných dohod bylo také ujednání mezi ministerstvy obrany o spolupráci. Tuto smlouvu zmiňuje české ministerstvo zahraničí na svém webu jako jednu z řady stále platných smluv s Ruskem.

Vztahy Moskvy se Západem se prudce zhoršily po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru 2022, kdy se řada západních států postavila na stranu napadené země, kterou podporuje mimo jiné dodávkami vojenského vybavení.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Rusko vypoví historické vojenské dohody s některými státy. Patří mezi ně i Česko

Ruský prezident Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19. listopadu...

Rusko vypoví vojenské dohody s řadou zemí včetně těch, které uzavřelo s Českem, Polskem, Německem nebo Británií v letech 1992 až 2002. V pátek večer to napsala ruská státní tisková agentura TASS;...

19. prosince 2025  22:11

Google ve Španělsku čelí obvinění ze sběru dat uživatelů. Mylná tvrzení, reaguje gigant

Sídlo společnosti Google v Mountain View v Kalifornii (ilustrační snímek)

Španělská Asociace uživatelů komunikačních technologií (AUC) v pátek oznámila, že zahájila právní kroky proti společnosti Google za shromažďování citlivých osobních údajů uživatelů a porušování...

19. prosince 2025  21:57

USA se neobávají eskalace s Ruskem kvůli Venezuele, uvedl americký ministr Rubio

Setkání amerického ministra zahraničí Marca Rubia s ruským ministrem zahraničí...

Spojené státy se neobávají eskalace s Ruskem, pokud jde o Venezuelu, prohlásil v pátek americký ministr zahraničí Marco Rubio. Rusko platí za spojence venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse...

19. prosince 2025  21:50

Nebudeme vlastnit jaderné zbraně, ujistila japonská vláda po kontroverzních výrocích

Japonská vlajka je na znamení smutku stažena na ambasádě v Berlíně stažena na půl žerdi.(12. března 2011)

Japonsko v pátek znovu potvrdilo svůj desetiletí starý slib, že nikdy nebude disponovat jadernými zbraněmi. Stalo se tak poté, co vysoký bezpečnostní úředník prohlásil, že země by si takové zbraně...

19. prosince 2025  21:19

Čínský obchod Shein se ve Francii prozatím vyhnul zákazu. Vláda v Paříži se odvolá

Podle kritiků je trend fast fashion, tedy rychlé módy, v rozporu se snahami o...

Pařížský soud v pátek zamítl požadavek francouzské vlády na tříměsíční pozastavení činnosti čínského internetového obchodu Shein ve Francii. Vláda oznámila, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Kauza...

19. prosince 2025  21:14

Trump představil novou soutěž. Jeho hry ale nápadně připomínají Hunger Games

Trumpova středoškolská soutěž připomíná Hunger Games

Prezident Donald Trump představil nový projekt „Patriot Games“, který má být jedním z vrcholů oslav 250 let od vzniku USA. Sportovní klání amerických středoškoláků si ale díky své podobě okamžitě...

19. prosince 2025  20:50

Na pomoc Ukrajině nemáme peníze a Turek ministr nakonec bude, věří Macinka

Premium
Petr Macinka (17. září 2025)

Šéf Motoristů sobě Petr Macinka se ujal řízení ministerstva zahraničí a ministerstva životního prostředí. Se změnami začal rychle. Co hodlá prosadit dál a jak se změní česká podpora Ukrajiny? Také na...

19. prosince 2025  20:12

Ukrajina náležitě neuznává naši pomoc, postěžoval si Nawrocki Zelenskému

Polský prezident Karol Nawrocki a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj...

Poláci mají dojem, že se jejich podpora Ukrajiny po začátku ruské invaze nesetkala s náležitým uznáním, řekl polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki po jednání se svým ukrajinským...

19. prosince 2025  13:28,  aktualizováno  20:05

Jsme otloukánci. Při manipulaci se zbraní se stane, že dojde k neštěstí, líčí myslivec

Premium
Předseda mysliveckého spolku Baška na Frýdecko-Místecku Zdeněk Ferenc se...

Zdeněk Ferenc už letos ulovil dvanáct divočáků. Předseda mysliveckého spolku Baška na Frýdecko-Místecku vzpomíná, že když před 25 lety jako myslivec začínal, bylo zastřelené divoké prase rarita...

19. prosince 2025

Krádeží balíků v Británii strmě přibývá. Zloději se nezaleknou ani násilí

Papírový obal zásilky Amazon Prime je vše, co zbylo po krádeži balíku v...

Za posledních dvanáct měsíců zloději ve Velké Británii odcizili zboží ze zásilek za rekordních 666,5 milionu liber (17,7 miliardy Kč), to je o téměř 290 milionů liber více než v roce 2024, odhalily...

19. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

OBRAZEM: Stanice metra Pankrác je opět v provozu. Opravy přinesly rozsáhlé změny

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Stanice linky metra C Pankrác je opět v provozu. První souprava ve stanici zastavila v pátek po 14. hodině. Dělníci provedli rozsáhlou modernizaci. Připravoval se i přestup na budoucí linku metra D....

19. prosince 2025  19:26

Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí Kyjev

Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí...

Ukrajina poprvé zasáhla a kriticky poškodila tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři. Podle nejmenovaného zdroje z ukrajinské tajné služby SBU Ukrajinci podnikli tento úder bezpilotními...

19. prosince 2025  12:20,  aktualizováno  19:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.