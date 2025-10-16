„Některá média dříve uvedla, že Bortnikovovi byla diagnostikována rakovina. Naše zdroje hovoří o jiné diagnóze – o kardiovaskulárním onemocnění,“ uvedla reportérka stanice Dožď Julija Taratutaová, podle které je Bortnikovova rezignace na spadnutí.
Telegramový kanál „VChK-OGPU“ v září informoval, že v zákulisí FSB se už odehrává aktivní diskuse o výměně jejího ředitele. Za důvod těchto zvěstí kanál označil zhoršení Bortnikovovy dlouhodobé nemoci.
„Bortnikov je od května 2025 na nemocenské. Podstupuje další náročnou léčbu. Ano, občas se objevuje na schůzkách s prezidentem Putinem nebo na zasedáních Severoatlantického svazu, ale to jsou vzácné výjimky,“ citoval tehdy kanál anonymní zdroj.
Také poznamenal, že Bortnikovovým pravděpodobným nástupcem na postu ředitele FSB by mohl být Putinův někdejší osobní strážce Alexej Ďuminm, kterého šéf Kremlu loni povýšil do bezpečnostní rady sdružující jeho nejbližší spolupracovníky.
Bortnikov je přímo podřízen Putinovi, jenž sám v 80. letech sloužil jako důstojník sovětské tajné služby KGB ve východním Německu a před jmenováním ruským premiérem v roce 1999 byl ředitelem FSB.
Zdroje Taratutaové uvádějí, že Putin zatím šéfa FSB nemíní odvolat. „Je jeho spojencem v represích, ideologickým partnerem a nejvěrnějším bezpečnostním činitelem současné vlády,“ uvedl jeden z nich.
„Putinovo politbyro kriticky stárne. Lidé na klíčových pozicích v ruském bezpečnostním systému prostě fyzicky selhávají a tráví spoustu času v nemocnicích. Důležití lidé umírají přímo ve službě,“ míní Taratutaová.
Zahraniční média dříve spekulovala, že to byli právě šéf FSB Bortnikov, tajemník Bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev a finančník Jurij Kovalčuk, kdo přesvědčili Putina, aby v únoru 2022 zahájil válku na Ukrajině.