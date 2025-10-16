Těžká rána pro Putina. Šéf FSB Bortnikov je v konečném stadiu, spekuluje se

  18:05
Šéf ruské tajné služby FSB Alexandr Bortnikov je vážně nemocný, uvedla televize Dožď s odkazem na nejmenované zdroje. Třiasedmdesátiletý funkcionář patří do blízkého kruhu spolupracovníků ruského prezidenta Vladimira Putina.
Ředitel ruské FSB Alexander Bortnikov poslouchá prezidenta Vladimira Putina,...

Ředitel ruské FSB Alexander Bortnikov poslouchá prezidenta Vladimira Putina, který pronáší projev na výročním zasedání Rady Federální bezpečnostní služby. (27. února 2025) | foto: Alexander Kazakov/Kremlin Pool / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Ředitel FSB Alexander Bortnikov s prezidentem Vladimirem Putinem v roce 2010.
Ruský prezident Vladimir Putin s ministrem obrany Sergejem Šojgu (vlevo) a...
Šéf ruské Národní gardy Viktor Zolotov (vlevo) a šéf Federální bezpečnostní...
Ruský prezident Vladimir Putin pronáší projev, zatímco ředitel Federální...
„Některá média dříve uvedla, že Bortnikovovi byla diagnostikována rakovina. Naše zdroje hovoří o jiné diagnóze – o kardiovaskulárním onemocnění,“ uvedla reportérka stanice Dožď Julija Taratutaová, podle které je Bortnikovova rezignace na spadnutí.

Telegramový kanál „VChK-OGPU“ v září informoval, že v zákulisí FSB se už odehrává aktivní diskuse o výměně jejího ředitele. Za důvod těchto zvěstí kanál označil zhoršení Bortnikovovy dlouhodobé nemoci.

Putinova izolace roste. Nevěří úředníkům, jeho rodina špehuje na ministerstvech

„Bortnikov je od května 2025 na nemocenské. Podstupuje další náročnou léčbu. Ano, občas se objevuje na schůzkách s prezidentem Putinem nebo na zasedáních Severoatlantického svazu, ale to jsou vzácné výjimky,“ citoval tehdy kanál anonymní zdroj.

Také poznamenal, že Bortnikovovým pravděpodobným nástupcem na postu ředitele FSB by mohl být Putinův někdejší osobní strážce Alexej Ďuminm, kterého šéf Kremlu loni povýšil do bezpečnostní rady sdružující jeho nejbližší spolupracovníky.

Ruští boháči se klepou. Oligarchy vystřídá válečná elita, ohlásil Putin

Bortnikov je přímo podřízen Putinovi, jenž sám v 80. letech sloužil jako důstojník sovětské tajné služby KGB ve východním Německu a před jmenováním ruským premiérem v roce 1999 byl ředitelem FSB.

Zdroje Taratutaové uvádějí, že Putin zatím šéfa FSB nemíní odvolat. „Je jeho spojencem v represích, ideologickým partnerem a nejvěrnějším bezpečnostním činitelem současné vlády,“ uvedl jeden z nich.

Jsme unavení. Ale Putin rád bojuje, vzrušuje ho to, skuhrají ruské elity

„Putinovo politbyro kriticky stárne. Lidé na klíčových pozicích v ruském bezpečnostním systému prostě fyzicky selhávají a tráví spoustu času v nemocnicích. Důležití lidé umírají přímo ve službě,“ míní Taratutaová.

Zahraniční média dříve spekulovala, že to byli právě šéf FSB Bortnikov, tajemník Bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev a finančník Jurij Kovalčuk, kdo přesvědčili Putina, aby v únoru 2022 zahájil válku na Ukrajině.

