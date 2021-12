Putin se pohádal s národním umělcem. Zatčení mu nehrozí, ujišťuje Kreml

Zasedání prezidentského výboru pro lidská práva nebývá zrovna nejžhavějším tématem ruských médií. Většina analytiků tento poradní orgán minimálně od roku 2018, kdy z něj byli propuštěni poslední kritici ochotní sdělovat prezidentovi nepříjemné zprávy, považuje za víceméně zbytečnou tlachárnu.

Videozasedání z minulého čtvrtka, ke kterému se Vladimir Putin připojil z rezidence v Novo-Ogarjovo, se však stalo výjimkou. Zasloužil se o to sedmdesátiletý Alexandr Sokurov, který je i u nás známý svými filmovými portréty Hitlera (Moloch), Lenina (Býk) nebo císaře Hirohita (Slunce).

Držitel titulu Lidový umělec Ruské federace si ve svém patnáctiminutovém vystoupení pustil pusu na špacír a zkritizoval obrovské výdaje na podporu spřízněných režimů na ruském orbitu. To si podle nej nepříliš bohatá země, jako je Rusko, nemůže dovolit. „Živíme Bělorusko, Jižní Osetii, Abcházii. Jak jsem pochopil, musíme pomáhat Sýrii, musíme pomáhat silně dotovaným jižním regionům,“ postěžoval si.

Největší pozornost ovšem vzbudila jeho slova týkající se severního Kavkazu, kde podle Sokurova narůstají antipatie k Rusku. „Zdá se mi, že federaci Rusů tam čím dál víc lidí nemá rádo. Mnozí se s námi chtějí rozejít, nechtějí s námi zůstávat v jedné partě, jak říkají,“ argumentoval filmař, který přednáší režii na univerzitě v Nalčiku a místní atmosféru tak dobře zná.

Postěžoval si také, že tamní mládež si Rusů vůbec neváží. „Říkají mi, že nedokážeme vybudovat světovou ekonomiku, i když disponujeme světovým bohatstvím. Jsou prý jiného náboženství než my, také klima je u nich lepší. A říkají, že až budeme válčit s NATO, oni na naší straně bojovat nebudou,“ líčil prezidentovi své zkušenosti.

Na závěr navrhl, aby se Ruská federace problematických regionů ovládaných místními „padišáhy“ zbavila. „Necháme jít všechny ty, kteří s námi už nechtějí žít v jednom státě. Popřejeme jim hodně štěstí, popřejeme hodně štěstí všem padišáhům, všem, kteří si budou chtít jít vlastní cestou,“ argumentoval držitel Zlatého lva za rok 2011.

Ze záznamu zveřejněném na stránkách Kremlu je patrné, jak Sokurovova slova prezidenta podráždila. Možná i proto, že rozvolnění Ruské federace navrhl v době třicátého výročí rozpadu Sovětského svazu, z pohledu Vladimira Putina největší geopolitické katastrofy 20. století, na jejíž nápravě usilovně pracuje.

„To nebylo vystoupení, ale manifest,“ pokáral prezident zasloužilého umělce a obvinil ho, že v mnohonárodnostním Rusku zveličuje a probouzí démony etnického napětí. „V naší zemi registrujeme dva tisíce teritoriálních sporů. Drahý Alexandře Nikolajeviči, to chcete, aby se na našem území odehrála druhá Jugoslávie?“

Debaty o sebeurčení severokavkazských národů mohou podle Putina vést k opakování krvavých válek z přelomu tisíciletí. „Copak má ruský národ zájem na rozpadu a rozkladu Ruské federace? Copak by to bylo Rusko, které vzniklo jako mnohonárodnostní a mnohokonfesní země? Chcete, abychom se změnili v Moskevsko? Přesně o to totiž usilují v NATO,“ čílil se Putin.

Podrážděná reakce prezidenta se brzy stala jedním z hlavních témat ruského zpravodajství. Podle mluvčího Kremlu Putin reagoval pohněvaně především proto, že Sokurov se „neprofesionálně a bez znalosti problematiky“ dotýkal delikátních témat. „To prezident nesnáší,“ uvedl Dmitrij Peskov a na přímý dotaz upřesnil, že Sokurovovi určitě nehrozí zatčení.

Velmi tvrdá reakce ovšem přišla z Kavkazu. Čečenský prezident Ramzan Kadyrov sršatého tvůrce označil za nihilistu, jenž otevřeně propaguje americkou ideu rozpadu Ruska a navíc prezidentovi skáče do řeči jako „tetka na bazaru“. V pondělí pak čečenský parlament vrchní prokuraturu vyzval, aby se slovy Sokurova začala zabývat.

Spor Putina s režisérem, který pro ostré slovo nejde daleko a v Kremlu se v minulosti například zasazoval za propuštění vězněného ukrajinského filmaře Oleha Sencova, opět otevřela debatu o poměrech na Severním Kavkazu.

Moskva si ve složitém regionu kupuje klid přísunem peněz a podporou místních satrapů, jako je Kadyrov. Pod povrchem však dýmá napětí, jak ukázaly například před dvěma lety protesty v Ingušsku proti překreslení hranic s Čečenskem. Rusy zase štvou masivní dotace klientských režimů v Grozném či Machačkale.

Nečekaně živá polemika také ukázala, nakolik Putin odvykl otevřeným debatám na nepříjemná témata. Jeho vystoupení jsou pečlivě plánovaná a například na jeho velkou tiskovou konferenci oznámenou na 23. prosince se novináři nemohou hlásit sami, Kreml bude vybrané redakce kontaktovat sám.

„Vladimir Putin nikdy neměl rád veřejné, spontánní rozhovory, které se neodehrávají podle předem připraveného scénáře,“ řekl BBC filozof Grigorij Judin. „I proto hlavní pozornost vzbudil samotný žánr smělého rozhovoru. Sokurov je člověk značné autority, nebojí se Putinovi skákat do řeči a hovořit s ním jako rovný s rovným,“ dodal.