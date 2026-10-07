Visingr: Čína vyfoukla Rusku další zbrojní kšefty, Moskva technologicky upadá

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Rusko ztrácí zákazníky v prostoru, který dlouho považovalo za svou přirozenou sféru vlivu. Uzbekistán si pořizuje čínské stíhačky J-10CE, čínské zbraně se prosazují také v Ázerbájdžánu a Turkmenistánu. Podle publicisty a vojenského analytika Lukáše Visingra jde o výrazný signál slábnoucího postavení Moskvy.
„Vidíme, jak se ten čínský vliv právě prostřednictvím dodávek zbraní nasouvá do tradiční ruské zóny vlivu a Rusko s tím v podstatě nemůže nic moc udělat,“ uvedl v Rozstřelu.
Trend podle něj překračuje hranice bývalého Sovětského svazu. Čínská technika získává zákazníky v Africe, arabských zemích i Srbsku. Rusko naproti tomu omezuje válka proti Ukrajině. Vlastní armáda spotřebovává velkou část produkce a na zahraniční odběratele zbývají menší kapacity.
Ruské zbraně zklamaly
Druhým problémem je podle Visingra pověst ruské techniky. „Spousta typů, které Rusko hlasitě vychvalovalo a které skutečně třeba i exportovalo do zahraničí, potom v praxi na ukrajinském bojišti selhala,“ řekl.
Připomněl záběry tanků, kterým exploze munice odtrhla věž. Upozornil na konstrukci, v níž posádka pracuje v těsné blízkosti zásoby střeliva. Západní přístup podle něj obecně poskytuje vojákům lepší šanci přežít zásah.
Ruská bojová vozidla pěchoty označil za „pojízdné rakve“. Proti nim postavil americké stroje Bradley, kterých si podle něj Ukrajinci cení právě kvůli ochraně posádky i při těžkém poškození.
Čína naopak stále více kombinuje západní řešení s vlastním vývojem. „Číňané se z někdejších imitátorů proměnili v inovátory,“ shrnul analytik.
Peking podle něj získává vliv také obchodem a diplomacií. Středoasijským zemím nabízí zájem o suroviny i zapojení do dopravních tras mezi Čínou a Evropou. Visingr si proto obtížně představuje, co by je přimělo vrátit se do ruského objetí.
Česko se vrací mezi velmoci
Proměna zbrojního trhu má i další vítěze. Turecko se podle Visingra prosadilo především drony Bayraktar, Jižní Korea tanky K2, houfnicemi K9 a letouny FA-50. Rostoucí poptávku využívají také české firmy.
„Česko se vrací mezi světové zbrojní velmoci,“ říká analytik. Jako příklady uvedl české houfnice Dana a Dita v Ázerbájdžánu, raketové systémy pro Indonésii propojující podvozky Tatra s tureckými raketami nebo zahraniční úspěchy letounu L-39 Skyfox a pušek Bren.
Výhodou českého obranného průmyslu je podle něj silný vlastní vývoj. Firmy nevystupují pouze jako výrobci jednotlivých součástí, ale navrhují a propojují celé zbraňové systémy.
„Ve spoustě věcí je tady opravdu velmi silný domácí vývoj a české firmy fungují jako architekti a integrátoři zbraňových systémů, takže přidaná hodnota vzniká primárně tady,“ vysvětlil.
Tatra míří k americké armádě
Výraznou příležitost vidí Visingr ve Spojených státech. Americká armáda podle něj vybrala pro zkoušky jihokorejskou kolovou houfnici K9MH, která využívá podvozek Tatra. Objednávka podle analytika zahrnuje šest kusů s opcí na dalších dvanáct.
Případná velkosériová výroba závisí na výsledku testů. Pokud uspějí, mohlo by jít o stovky houfnic. Visingr upozornil, že tiskové zprávy použití českého podvozku výslovně nepotvrdily. Jeho očekávání vychází z konstrukce nabízené zbraně a požadavku Američanů na hotový výrobek.
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„Musíme si prostě přát, ať jsou výsledky zkoušek co nejlepší a ať tedy skutečně Tatrovky vstoupí do řadové služby v americké armádě,“ uvedl. Takový úspěch by podle něj představoval reklamu, kterou si nelze nikdy zaplatit.
Česká stopa se podle analytika objevuje také u střely s plochou dráhou letu Rusty Dagger, poháněné motorem firmy PBS. Za další doklad expanze označil aktivity skupiny Czechoslovak Group v americké výrobě dělostřelecké munice.
Drony tanky nenahradí
Česká nabídka přitom nekončí u obrněných vozidel a dělostřelectva. Visingr zmínil drony společností Primoco a LPP i investice do umělé inteligence, 3D tisku nebo vesmírných technologií.
Nové zbraně však podle něj neznamenají konec těch tradičních. Válka na Ukrajině ukazuje, že drony, dělostřelectvo a tanky plní rozdílné úkoly a vzájemně se doplňují.
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„Tank je jako smoking. Potřebujete ho velmi vzácně, ale když už ho potřebujete, tak ho ničím nemůžete nahradit,“ citoval výrok australského generála.
Právě spojení tradičních oborů s novými technologiemi podle Visingra dává Česku šanci znovu získat významné postavení na světovém zbrojním trhu.