Festival ohavností. Jak si Rusové také připomínali Den vítězství

Autor:
  17:05
Oslavy Dne vítězství v Rusku se z pohledu stání ideologie vnímají jako skoro nejvýznamnější okamžik v roce, protože vynáší do výšin vše ruské. Samotní Rusové převážně z exilu na sociálních sítích ale také sdíleli, co považují na tamější společnosti nejšílenější. A dost často se to v den oslav ruských ozbrojených sil stáčelo k tomu, jak se militarizuje společnost už od útlého dětství.
Část 1/6

Vedle stovek videí z různých pochodů v ruských městech silně rezonoval dnes například pochod vdov po padlých vojácích. Takto se vydaly ženy v Čitě v Zabajkalské oblasti ve vojenských kabátcích po mrtvých mužích, aby v den velkého vlastenectví projevily svou hrdost, že mohly podstoupit oběť.

Je to v Rusku součástí stejného narativu. „Hrdinská oběť“ se oslavuje a nejen dětem se tak vštěpuje, že je taková budoucnost normální a čestná. Tento přístup kritizují jak nezávislí ruští sociologové, tak západní pozorovatelé. Efekt nepřetržité indoktrinace přetrvává prostě do konce jejich života, pokud totalitní režim nepadne dřív.

Na oslavy dne vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce vyrazili lidé do ulic také v hlavním městě Kyrgyzstánu Biškeku. (9. května 2026)



