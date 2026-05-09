Vedle stovek videí z různých pochodů v ruských městech silně rezonoval dnes například pochod vdov po padlých vojácích. Takto se vydaly ženy v Čitě v Zabajkalské oblasti ve vojenských kabátcích po mrtvých mužích, aby v den velkého vlastenectví projevily svou hrdost, že mohly podstoupit oběť.
Je to v Rusku součástí stejného narativu. „Hrdinská oběť“ se oslavuje a nejen dětem se tak vštěpuje, že je taková budoucnost normální a čestná. Tento přístup kritizují jak nezávislí ruští sociologové, tak západní pozorovatelé. Efekt nepřetržité indoktrinace přetrvává prostě do konce jejich života, pokud totalitní režim nepadne dřív.