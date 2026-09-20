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Novodobý gulag. Rusko nahrazuje prázdné věznice nucenými pracemi, byznys kvete

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  16:58
Nápravné středisko pro odsouzené k nuceným pracím ve městě Nerčinsk v...

Nápravné středisko pro odsouzené k nuceným pracím ve městě Nerčinsk v Zabajkalském kraji (20. dubna 2022) | foto: Yevgeny Yepanchintsev / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

Nápravné středisko pro odsouzené k nuceným pracím ve městě Nerčinsk v...
Nápravné středisko pro odsouzené k nuceným pracím ve městě Nerčinsk v...
Nápravné středisko pro odsouzené k nuceným pracím ve městě Nerčinsk v...
Nápravné středisko pro odsouzené k nuceným pracím ve městě Nerčinsk v...
17 fotografií
Ruské trestanecké kolonie se kvůli válce na Ukrajině vyprazdňují, Federální vězeňská služba (FSIN) si ale s úbytkem vězňů poradila po svém. Rozšiřuje centra nucených prací, kde odsouzení pracují pro firmy, nemohou dát výpověď a sami si hradí část živobytí. Na jejich práci vydělávají podniky i stát.

Do konce loňského roku v centrech podle šéfa FSIN Arkadije Gostěva žilo více než 30 tisíc odsouzených, přičemž vězeňská služba jich po celém Rusku vytvořila zhruba 400 s kapacitou až 50 tisíc lidí.

Změna úzce souvisí s děním na ukrajinské frontě. Od konce roku 2021 se počet lidí ve věznicích a dalších detenčních zařízeních snížil ze 465 tisíc na 282 tisíc. „K poklesu přispívá i nábor vězňů do armády,“ přiznala FSIN.

Nucené práce mají v Rusku zvláštní právní status. Podle zákona nejde o trest odnětí svobody, člověk odsouzený k nuceným pracím však musí bydlet v zařízení FSIN, řídit se jeho pravidly a bez svolení správy nesmí odejít. Může mít vlastní oblečení, telefon, přístup k internetu i peníze, zároveň ale zůstává pod dohledem úřadů a pracuje tam, kam ho přidělí.

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Práce se liší podle toho, která firma odsouzené zaměstná. Jde například o výrobu, stavebnictví nebo zemědělství. Někteří odsouzení končí u třídění odpadu, na jatkách nebo v těžkých provozech.

Pro firmy má tento systém zásadní výhodu: zaměstnanec nemůže jednoduše odejít. Odsouzený sice dostává mzdu, nemůže ale odmítnout přidělenou práci, dát výpověď a nastoupit jinam.

Olga, která si trest odpykávala v centrech nucených prací v několika ruských regionech, říká, že nejhorší podmínky panovaly tam, kde ubytovna přímo sousedila s výrobní halou. V centru v Moskevské oblasti lidé podle ní bydleli v prostoru připomínajícím hangár a pod ním fungovala dílna. Chybělo tam větrání a všude byla špína, krysy a švábi.

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„Je to legalizované otroctví,“ řekla Olga portálu The Insider. „Nutí lidi pracovat a používají všechny dostupné prostředky nátlaku, aby zajistili, že budou dál pracovat a nebudou si stěžovat,“ konstatovala.

V Leninsku ve Volgogradské oblasti, kde Olga pobývala v zimě 2023 až 2024, podle ní odsouzení pracovali v továrně na konzervované potraviny. Směny trvaly deset až dvanáct hodin a z víkendů se někdy stávaly pracovní dny. Před kontrolami zaměstnavatelé připravili běžný pracovní rozvrh a inspektorům tvrdili, že vše odpovídá pravidlům.

Pro stát má model jen výhody

Kdo se vzepře, riskuje trest. Za porušení pravidel se považuje odmítnutí práce, neposlušnost vůči správě, účast na stávce, odchod z centra bez povolení nebo pozdní návrat. Pokud člověk nasbírá dost přestupků, může správa požádat soud, aby ho poslal do trestanecké kolonie.

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Systém poznal i ruský umělec Grigorij Mumrikov, který si trest nucených prací odpykával v Zelenogradu poté, co ho odsoudili za účast na protiválečném protestu. Přes den pracoval v sanatoriu Aksakovo a ve 20 hodin se musel vrátit do centra na večerní kontrolu.

Odsouzení za práci dostávají mzdu, stát jim ale strhává 5 až 20 procent. Na rozdíl od lidí v trestaneckých koloniích si navíc musí z velké části sami hradit životní náklady – jídlo, oblečení, boty, hygienu, léky i energie.

„Musíte se sami oblékat a něco jíst, protože ne všechna nápravná centra poskytují jídlo,“ řekla Olga. V Leninsku jí podle jejích slov z výplaty strhávali tři až čtyři tisíce rublů (asi 750 až 1 000 korun) za energie. Po všech srážkách jí tak měsíčně zůstávalo přibližně devět až deset tisíc rublů (asi 2 250 až 2 500 korun).

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Pro FSIN je tento model velmi výhodný – firmy zajišťují prostory pro ubytování a práci odsouzených, ti si zároveň z velké části sami platí své životní náklady a část jejich výdělků připadá státu. Od roku 2026 navíc firmy, jež bezplatně poskytnou prostory a pozemky pro centra nucených prací, nemusí z tohoto majetku platit daň.

FSIN chce systém dál rozšiřovat. Na Mezinárodním právním fóru v Petrohradu v červnu představila návrh centra, které lze rychle postavit přímo u podniku. Model počítá s ubytovnou, sportovištěm a parkem. Tyto rekreační prvky ale nejsou povinné, takže podstatou návrhu zůstává hlavně rychlé zajištění ubytování pro odsouzené přímo u jejich pracoviště.

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