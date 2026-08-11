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Roky v ruském vězení dohnaly Američana prakticky k šílenství. Putin ho pustil domů

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  19:50
Rusko v úterý propustilo Američana Roberta Gilmana, který v tamním vězení strávil více než čtyři roky poté, co byl obviněn z napadení policisty. Ruský prezident Vladimir Putin mu s ohledem na špatný zdravotní stav udělil milost z humanitárních důvodů, uvedli američtí činitelé.

Organizace, která se o propuštění bývalého příslušníka námořní pěchoty zasazovala, minulý týden uvedla, že muž byl v ruském vězení podroben psychickému a fyzickému mučení a že mu hrozí smrt.

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Bílý dům a americké ministerstvo spravedlnosti vyzvaly Moskvu k propuštění 32letého Gilmana, aby mohl být předán do péče lékařů ve Spojených státech. Gilman byl vězněn ve Voroněži, asi 550 kilometrů jižně od Moskvy. Podrobnosti o jeho zdravotním stavu nejsou známy, píše agentura AP.

Bývalého mariňáka Roberta Gilmana v Rusku odsoudili na tři a půl roku odnětí svobody v roce 2022 za údajné napadení policisty. Soud mu později trest zvýšil za napadení dozorce a vyšetřovatele. (9. září 2024)
Bývalého mariňáka Roberta Gilmana v Rusku odsoudili na tři a půl roku odnětí svobody v roce 2022 za údajné napadení policisty. Soud mu později trest zvýšil za napadení dozorce a vyšetřovatele. (9. září 2024)
Soud ve Voroněži shledal vinným z útoku na vyšetřovatele a dozorce amerického občana a bývalého příslušníka námořní pěchoty Roberta Gilmana. Má si odsedět sedm let a jeden měsíc. (7. října 2024)
Soud ve Voroněži shledal vinným z útoku na vyšetřovatele a dozorce amerického občana a bývalého příslušníka námořní pěchoty Roberta Gilmana. Má si odsedět sedm let a jeden měsíc. (7. října 2024)
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Eric Lebson, ředitel pro strategii organizace Global Reach, která zastupuje Gilmanovu rodinu, však minulý týden naznačil agentuře Reuters, že pobyt ve vězení dohnala muže prakticky šílenství. Na konci června byl v katatonickém stavu převezen z vězeňské nemocnice na psychiatrické oddělení civilní nemocnice.

Američtí představitelé v úterý oznámili, že osvobozený Američan je na palubě letounu amerického ministerstva zahraničí, který s ním míří z Ruska na Dulleské letiště u Washingtonu. V letadle, kde je i Gilmanova matka Nina, ho vyšetří čtyři doktoři.

„Celkově vzato vypadá v dobré kondici,“ uvedl podle Reuters jeden z činitelů. Muž je podle něj schopen mluvit a chodit.

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Gilmana na Dulleském letišti přivítá zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a náměstek poradce pro národní bezpečnost Sebastian Gorka. O jeho propuštění oba usilovali spolu s šéfem diplomacie Markem Rubiem či Trumpovým zeťem Jaredem Kushnerem.

Propuštěný Američan bude nejspíš následně letecky přemístěn do rehabilitačního zařízení v San Antoniu v Texasu, kde dostane lékařskou péči, uvedly zdroje z Washingtonu.

Gilman, který sloužil u námořní pěchoty v letech 2019 až 2020, v lednu 2022 cestoval v Rusku vlakem, když ho zatkli ve Voroněži. Ruská státní média uvedla, že byl zadržen za napadení policisty v opilosti.

Jeho otec, Vladimir Gilman, který z Ruska emigroval do Massachusetts, však v komentáři v listu Boston Globe v roce 2024 napsal, že obvinění je nepravdivé. Synovi se podle něj udělalo nevolno, když k incidentu došlo, a policistu kopl omylem.

Původní verdikt tři a půl roku vězení si Gilman vyslechl v roce 2022. Soudy ale v následujících letech vynesly verdikty dalšími s tresty vězení za údajné útoky na dozorce a vyšetřovatele.

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Američtí činitelé uvedli, že Putinův poradce Jurij Ušakov minulý týden informoval Trumpovy poradce, že ruský prezident přistoupil na udělení milosti Gilmanovi vzhledem ke svému přátelství s Trumpem. Spojené státy podle nich výměnou za Gilmana nevydaly žádné ruské vězně. „Je to gesto dobré vůle,“ řekl jeden americký zdroj o Putinově rozhodnutí.

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