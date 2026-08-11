Roky v ruském vězení dohnaly Američana prakticky k šílenství. Putin ho pustil domů

Organizace, která se o propuštění bývalého příslušníka námořní pěchoty zasazovala, minulý týden uvedla, že muž byl v ruském vězení podroben psychickému a fyzickému mučení a že mu hrozí smrt.
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Bílý dům a americké ministerstvo spravedlnosti vyzvaly Moskvu k propuštění 32letého Gilmana, aby mohl být předán do péče lékařů ve Spojených státech. Gilman byl vězněn ve Voroněži, asi 550 kilometrů jižně od Moskvy. Podrobnosti o jeho zdravotním stavu nejsou známy, píše agentura AP.
Eric Lebson, ředitel pro strategii organizace Global Reach, která zastupuje Gilmanovu rodinu, však minulý týden naznačil agentuře Reuters, že pobyt ve vězení dohnala muže prakticky šílenství. Na konci června byl v katatonickém stavu převezen z vězeňské nemocnice na psychiatrické oddělení civilní nemocnice.
Američtí představitelé v úterý oznámili, že osvobozený Američan je na palubě letounu amerického ministerstva zahraničí, který s ním míří z Ruska na Dulleské letiště u Washingtonu. V letadle, kde je i Gilmanova matka Nina, ho vyšetří čtyři doktoři.
„Celkově vzato vypadá v dobré kondici,“ uvedl podle Reuters jeden z činitelů. Muž je podle něj schopen mluvit a chodit.
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Gilmana na Dulleském letišti přivítá zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a náměstek poradce pro národní bezpečnost Sebastian Gorka. O jeho propuštění oba usilovali spolu s šéfem diplomacie Markem Rubiem či Trumpovým zeťem Jaredem Kushnerem.
Propuštěný Američan bude nejspíš následně letecky přemístěn do rehabilitačního zařízení v San Antoniu v Texasu, kde dostane lékařskou péči, uvedly zdroje z Washingtonu.
Gilman, který sloužil u námořní pěchoty v letech 2019 až 2020, v lednu 2022 cestoval v Rusku vlakem, když ho zatkli ve Voroněži. Ruská státní média uvedla, že byl zadržen za napadení policisty v opilosti.
Jeho otec, Vladimir Gilman, který z Ruska emigroval do Massachusetts, však v komentáři v listu Boston Globe v roce 2024 napsal, že obvinění je nepravdivé. Synovi se podle něj udělalo nevolno, když k incidentu došlo, a policistu kopl omylem.
Původní verdikt tři a půl roku vězení si Gilman vyslechl v roce 2022. Soudy ale v následujících letech vynesly verdikty dalšími s tresty vězení za údajné útoky na dozorce a vyšetřovatele.
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Američtí činitelé uvedli, že Putinův poradce Jurij Ušakov minulý týden informoval Trumpovy poradce, že ruský prezident přistoupil na udělení milosti Gilmanovi vzhledem ke svému přátelství s Trumpem. Spojené státy podle nich výměnou za Gilmana nevydaly žádné ruské vězně. „Je to gesto dobré vůle,“ řekl jeden americký zdroj o Putinově rozhodnutí.