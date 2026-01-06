Kam se poděli Rusové? Osud 120 vojáků nasazených ve Venezuele je záhadou

„Zajímalo by mě, co se stalo s generálem Makarevičem, válečným zločincem, který velel kontingentu 120 ruských vojáků ve Venezuele,“ upozornil na otázku osudu Rusů ukrajinský novinář Andrij Caplijenko.
Budanov na podzim uvedl, že Rusko nejen udržuje svůj kontingent v regionu, ale také postupně prohlubuje spolupráci s režimem diktátora Nicoláse Madura, kterého o víkendu zajali američtí vojáci a odvezli do USA, kde čelí obviněním z obchodování z drogami.
Podle Budanova bylo koncem listopadu ve Venezuele více než 120 ruských poradců a instruktorů v čele s Makarevičem, velitelem takzvané operační skupiny „Ekvátor“ ruského ministerstva obrany.
„Úkolem formace je vedení výcviku venezuelských bezpečnostních složek,“ uvedl tehdejší šéf ukrajinské vojenské rozvědky, ze kterého se tento týden stal šéf kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského.
Rusové ve Venezuele zajišťují mimo jiné výcvik pěchoty a speciálních jednotek, operátorů dronů a spolupracují v oblasti zpravodajství a spojení. Budanov řekl, že rotace ruských jednotek se v zemi odehrává řadu let a je součástí dlouhodobé strategie Kremlu.
Většina ruského kontingentu, včetně Makareviče a zhruba 90 vojáků, má základnu v Caracasu. Další formace se nacházejí v armádních objektech v Maracaibu, La Guaiře a na ostrově Aves. Právě La Guaira se stala o víkendu jedním z cílů amerického bombardování.
Budanov na podzim uvedl, že se domnívá, že Rusko by své síly ponechalo v zemi i v případě americké vojenské operace a využilo by je jako politickou i vojenskou páku při jednáních s Washingtonem.
Ukrajinská vojenská rozvědka spojuje Makareviče také s operacemi v ruské válce na Ukrajině. Podle ní velel uskupení sil na Dněpru a v červnu 2023 zorganizoval zničení Kachovské vodní elektrárny, což způsobilo rozsáhlé humanitární, ekologické i hospodářské škody.