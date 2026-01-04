Potupa pro Rusko. Jejich obranné systémy ve Venezuele naprosto selhaly

  10:36
Venezuela se při americkém útoku spoléhala na Moskvou dodané obranné systémy. Ty se ale ukázaly být velmi neefektivní. Na sociálních sítích se objevují obrázky zničených protiletadlových systémů Buk. Podle zákulisních informací velká část zařízení byla v nefunkčním stavu, protože Rusko neplnilo své závazky a nedodalo potřebné díly.

Na jednom videu zachycujícím poškození letištní základny ve venezuelském městě Higuerote je vidět i zničený systém protivzdušné obrany. Bývalý stíhací pilot a vojenský spolupracovník portálu ABC News Steve Ganyard jej identifikoval jako ruský samohybný protiletadlový raketový komplet středního dosahu 9K37 Buk.

Venezuelští vojáci provádějí inspekci ruského protiletadlového systému BUK. (12. listopadu 2025)
Venezuelským Caracasem otřásly výbuchy
Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (2. ledna 2025)
Venezuelským Caracasem otřásly výbuchy, Maduro vyhlásil výjimečný stav, viní USA
30 fotografií

Alespoň jeden další Buk podlehl americkým úderům i na hlavní letecké základně La Carlota v Caracasu. V troskách jsou stále vidět zbytky raket země-vzduch, které byly naložené na odpalovací zařízení, ale nebyly před útokem odpáleny.

Američané venezuelskou protivzdušnou obranu bleskově v sobotu vyřadili z provozu a poté zajali autoritářského vůdce Nicoláse Madura i s manželkou.

Rusové neplnili závazky

Portál Defense Blog cituje zdroje obeznámené s vojenským vybavením Venezuely, podle kterých sice bylo formálně v provozu přibližně 12 systému Buk, ale jen pět z nich bylo v provozuschopném stavu. Zbytek nefungoval kvůli ruskému neplnění závazků ohledně údržby a podpory obranných zařízení, která se potýkala s technickými poruchami a nedostatkem náhradních dílů.

Ještě horší situace byla v případě systémů protivzdušné obrany S-300, ruské odpovědi na americké Patrioty. Defense Blog tvrdí, že více než rok byly v nebojovém stavu, protože jim chyběly funkční komponenty. Kvůli podobnému problému nefungovaly ani ruské stíhačky Su-30MK2.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v říjnu holedbal, že jeho země disponuje 5000 ruskými raketami Igla-S určenými k sestřelování letadel v nízké výšce, aby čelila vojenské hrozbě USA. Co se s nimi stalo během sobotního amerického útoku, není jasné.

Reputační rána pro Rusko

Pro ruský obranný průmysl jde o další významnou reputační ránu, už tak silně poškozenou slabými výsledky ruské obrany proti ukrajinským úderům. Izrael v říjnu 2024 zničil tři S-300 při úderech na Írán.

Bilance útoku. Šest amerických vojáků je zraněných, 40 Venezuelanů zemřelo

Rovněž zajetí Madura Američany je silnou překážkou pro geopolitické ambice Moskvy, protože venezuelský prezident byl významným spojencem Kremlu v regionu. Rusko už americký útok odsoudilo.

Americkým prezidentem Donaldem Trumpem oznámené plány obnovit venezuelský ropný průmysl za pomoci amerických společností může být pro Rusko ještě horší zpráva vzhledem k jeho závislosti na ropě. Britský portál The Telegraph již dříve varoval, že levná venezuelská ropa vedla ke snížení ceny té ruské, což by vedlo ke „zničení“ Ruska.

Potupa pro Rusko. Jejich obranné systémy ve Venezuele naprosto selhaly

