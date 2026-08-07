„Je zřejmé, že tato narychlo spíchnutá provokace slouží výhradně cílům Kyjeva a militaristického křídla evropské politické třídy,“ napsalo na telegramu velvyslanectví v narážce na Ukrajinu, proti níž Rusko už pátým rokem vede válku. Varovalo také před „novou vlnou protiruské hysterie v Německu“.
Ambasáda zároveň tvrdí, že za hybridním útokem stojí právě Ukrajina. Kyjev a vlády v Evropě totiž podle ruské diplomacie potřebují argumenty, aby mohly nadále „posílat neomezené finanční prostředky do rukou zkorumpovaného režimu“.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt hovořil o hybridním útoku cizích mocností, Rusko ale výslovně nezmínil. Jiní němečtí politici a experti však dávají najevo přesvědčení, že za incidentem stojí právě Moskva. Případ vyšetřuje kvůli podezření z úmyslného pokusu o způsobení exploze spolkové státní zastupitelství, které se zabývá nejzávažnější kriminalitou, například terorismem či ohrožením bezpečnosti.
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Ukrajinské letadlo, u kterého se v Lipsku našel dron, bylo naložené municí
Na východoněmeckém letišti, které slouží jako překladiště vojenské pomoci pro Ukrajinu, byl v úterý pozdě večer poblíž ukrajinských transportních letadel objeven dron s výbušninou a rozbuškou. Jednomu ze zaměstnanců se podařilo dron dostat na zem. Krátce poté se nad letištěm nákladní letadlo srazilo s menším neznámým objektem, kterým mohl být rovněž dron.