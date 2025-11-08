„Zastřelím vás všechny.“ Ruští vojáci praktikují vynulování, zabíjejí vlastní

Objevilo se nové video ruského velitele, který vyhrožuje svým podřízeným, že pokud jej nebudou poslouchat, zabije je. Jde o další doklad širšího trendu v ruské armádě, kdy vojáci čelí takzvanému „vynulování“. Jedná se o popravy členů ruských ozbrojených sil jejich druhy. Důvodem bývá jak sadismus velitelů, tak odmítání vojáků přistoupit na vydírání.

„Pokud nebudete poslouchat mé rozkazy, pokud odmítnete plnit své povinnosti, přísahám na svou matku, přísahám na své děti, že vás osobně zastřelím. Každého z vás!“ říká na novém videu velitel ruských vojáků. Zveřejnil ho telegramový účet Ně ždi chorošije novosti (Nečekej dobré zprávy), který informuje o ruských vojenských ztrátách.

Video účtu zaslal ruský voják Andrej Dmitrijev, jemuž velitel 218. tankového pluku Jurij Babakov vyhrožoval smrtí. Dmitrijev kvůli tomu z fronty uprchl. Není jisté, zda je jeden z vojáků ve videu.

Elitní ruští vojáci po sobě stříleli, aby získali peníze a ocenění. Čeká je soud

Záběry jsou jedním z posledních dokladů dlouhodobé praxe zabíjení ruských vojáků svými vlastními veliteli. Od počátku ruské invaze na Ukrajinu se objevují zprávy o tom, že důstojníci zastřelili vojáky, kteří odmítali bojovat.

Podle ruského investigativního portál Vjorstka se popravy a mučení letos staly sofistikovanějším. Stále častěji jsou výsledkem osobních sporů mezi vojáků a veliteli, které mnohdy vychází z neochoty vojáků přistoupit na vydírání od svých nadřízených.

Vjorstka zdokumentovala 101 případů příslušníků armády, převážně velitelů, kteří uskutečnili takzvané „vynulování“. V ruském slangu to označuje likvidaci ruského vojáka jiným příslušníkem armády.

Boje v jámách či blokovací oddíly

Velitelé vzpírající se vojáky často nezlikvidují přímo. Nutí je jít do přední linie bez dostatků náboje a ochrany. Například plukovník 114. samostatné motostřelecké brigády Igor Istratij posílal vojáky proti tankům a raketometům bez zbraní a vybavení s tím, že si sami mají opatřit vše, co v boji potřebují.

Úplatní ruští úředníci se snaží dostat z vězení na frontu, řada jich tam zemřela

Jiný velitel z druhého motostřeleckého praporu sedmé brigády zase měl po ruce vojáka přímo určeného k střílení svých druhů. Když členové praporu nechtěli jít do boje proti dronům, zabil je. Těla házeli do řeky.

Vojáci se obvykle zdráhají být takzvanými „majáky“. Jejich úkolem je beze zbraně a ochrany vylákat nepřítele, aby armáda zjistila jeho polohu. Za dotyčným je oddíl, který mu blokuje cestu zpět.

Velitelé prchající či neposlušné členy armády zabíjejí kromě blokovacích oddílů či ostřelovačů i drony, i když se jedná o méně častou praxi. Na muže, kteří se odmítají pohnout vpřed a čelit jisté smrti z ukrajinské strany, shazují bezpilotní letouny.

Někteří velitelé nutí své podřízené bojovat na smrt pro své pobavení. Video z květnu ukazovalo dva zápasící vojáky v jámě, přičemž bylo slyšet povzbuzování, ať jeden z nich se s tím druhým nepárá a usmrtí jej, což se i stalo.

Rusové do jam hází například muže, kteří byli ve službě, přičemž zde musí zůstat několik dní ve studené vodě. I když tedy přežijí, umírají na podchlazení. Někteří vojáci umírají poté, co je jejich spolubojovníci na popud velitelů brutálně zmlátí. Objevují si i případy přivázaní vojáka na strom, kdy je ponechán svému osudu. Velitelé se případy mučení snaží často zakrýt tím, že mrtvoly aranžují tak, aby vypadaly, že zahynuly v bojích.

Hlavně zamést stopy

Vjorstka uvádí, že kromě sadismu je hlavním podnětem k zabíjení neochota vojáků přistoupit na vydíraní. Jejich nadřízení jim nabízí za úplatky vyhnutí se účasti na smrtících útocích, vymáhají peníze za vybavení či jen vyloženě okrádají převáděním jejich platů na své účty, z kterých si staví a vybavují své domy. Vynulováním za sebou zametají stopy.

Zavraždil zajatce, vzápětí sám padl do zajetí. Rus dostal od Ukrajinců doživotí

Například Andrej Bykov byl při službě v 80. tankového pluku zraněn. Když mu za to přišlo odškodné, jeho dva velitelé chtěli půlku. Bykov si z peněz koupil auto, které oba muži požadovali. Když jim vůz odmítl předat, zabili ho.

Vjorstka uvádí, že hlavní vojenská prokuratura obdržela v prvních šesti měsících roku 2025 téměř 29 tisíc stížností o mučení a zabíjení vojáků jejich druhy. Málokdo však bývá potrestán, protože se úřady bojí dopadů na vojenskou morálku.

Přísahám, všechny vás zastřelím. Ruský důstojník vyhrožuje svým vojákům.
Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o ukrajinský Pokrovsk. (26. října 2025)
