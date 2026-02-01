Oběť pro „Babu Jagu“: ruští vojáci natočili brutální trest za neuposlechnutí rozkazu

  10:13
Video, které se rozšířilo na internetu, ukazuje ruského vojáka zavěšeného za ruce i nohy. Podle dostupných informací ho potrestali příslušníci vlastní jednotky za neuposlechnutí rozkazu. Podobně brutální praktiky mají v ruské armádě sloužit jako prostředek zastrašování a odrazování od dezerce.

Válka na Ukrajině

Záběry sdílela agentura Reuters. Na videu je vidět voják visící za svázané končetiny na stromě, zatímco ho jiný muž opakovaně kope. Podle dostupných informací mohlo jít o trest za opuštění pozice nebo odmítnutí účasti na útočné operaci. Pravost záznamu však nebyla nezávisle ověřena a není známé ani místo či datum jeho pořízení.

O podobné praxi dříve informoval také ukrajinský dronový velitel vystupující pod přezdívkou Munin. Podle něj ruští vojáci tomuto trestu říkají „oběť pro Babu Jagu“. Neposlušného vojáka přivážou ke stromu a nechají ho napospas ukrajinským dronům, které ruští vojáci přezdívají právě Baba Jaga.

Oběť pro Babu Jagu, kolotoč... Rusové čelí za odmítnutí boje brutálním trestům

Záběry zapadají do širšího obrazu tvrdých represivních opatření, jež se podle dostupných svědectví uplatňují v některých ruských jednotkách během bojů. Tyto praktiky mají sloužit především k zastrašování a odrazení případných zběhů. Informace o nich pocházejí z odposlechů, výpovědí zajatců i záznamů, které sami ruští vojáci šíří na sociálních sítích.

Podle ruských zákonů hrozí za dezerci trest až 15 let vězení. Americký Institut pro studium války (Institute for the Study of War) na základě uniklých dat z ruského ministerstva obrany odhaduje, že od začátku války mohlo dezertovat až 50 tisíc vojáků. Rusko o těchto případech oficiálně mlčí, svědectví o strachu a zoufalství vojáků i jejich rodin se však objevují zejména na platformách jako Telegram.

