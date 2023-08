Rusové ve velkém pálí své mrtvé, uvádí Ukrajina. Lidé si stěžují na puch

„Nyní se všude na frontách vedou aktivní boje. Umírá velice mnoho nepřátel. Denně jsou jich stovky jak na východě, tak na jihu. Ruské velení se snaží skrýt reálné ztráty a pohřbívá padlé na okupovaných územích, aniž by mrtvé převáželo do Ruska,“ uvedla ve čtvrtek na Telegramu náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová.

Rusové podle ní u Melitopolu v okupované části Záporožské oblasti na otevřeném prostranství skoro nepřetržitě spalují těla svých vojáků, které přivážejí ve velkých nákladních vozech. „Místní obyvatelé cítí už dlouho příznačný štiplavý kouř,“ popsala náměstkyně.

Maljarová uvedla, že do márnice Čaplynské okresní nemocnice v okupované části Chersonské oblasti svážejí Rusové své mrtvé z bojů v tomto regionu, které následně pohřbívají na dvou místech. Jeden z těchto polních hřbitovů má podle Maljarové již rozlohu až sto hektarů. Tvrzení nelze nezávisle ověřit.

Ukrajinská armáda v pondělí uvedla, že ruské ztráty dosahují čtvrt milionu vojáků. Podle odhadu stanice BBC Rusko k začátku srpna přišlo o 60 tisíc vojáků, kteří zemřeli. Dalších 210 tisíc utrpělo zranění, a to na základě poznatku amerických analytiků, že na jednoho zabitého ruského vojáka připadá 3,5 zraněného. Těžce zraněných bylo podle asi 102 tisíc, čili celkové nenávratné ztráty Ruska mohou činit 162 tisíc lidí.

Ruské ministerstvo obrany naposledy informovalo o svých ztrátách loni 21. září, kdy přiznalo 5 937 zabitých.

„Ačkoli ukrajinské odhady jsou pravděpodobně nadsazené, stále platí, že Rusko v této válce utrpělo obrovský počet obětí,“ řekl magazínu Newsweek americký profesor historie Gregory Vitarbo. „Moskva ve srovnání s tím přišla o patnáct tisíc mrtvých za 10 let válčení v Afghánistánu a USA o 58 tisíc mužů za 20 let ve Vietnamu,“ připomněl.

„Nejhorší na tom je, že počty ruských mrtvých jsou mnohem vyšší, než by musely být. Může za to špatná logistika, špatné vybavení, špatná lékařská péče. Ruské velení nepočítalo s tak dlouhými boji,“ míní Vitarbo.

Není to poprvé, co se hovoří o tom, že se Rusové na Ukrajině zbavují těl svých vojáků pomocí ohně. Obyvatelé Chersonu, který ukrajinská armáda loni v listopadu po osmi měsících osvobodila od okupantů, uvedli, že Rusové pálili své padlé na místní skládce. „Bylo to děsivé. Páchlo to jako spálené vlasy, nemohli jsme dýchat,“ popsala tehdy jedna obyvatelka.

V souvislosti s touto praxí objevila spekulace, jestli ruská armáda těla svých vojáků nelikviduje tímto způsobem nejen za účelem utajení reálných ztrát, ale také proto, aby nemusela příbuzným těchto mužů vyplatit slíbené odškodné.

„Daného člověka spálí a pak ho vedou nikoli jako mrtvého ale jako pohřešovaného,“ uvedla Alina Bondarčuková z ukrajinského Centra pro boj proti dezinformacím.

Ruský prezident Vladimir Putin loni na jaře uvedl, že rodina ruského vojáka zabitého na Ukrajině obdrží kompenzaci téměř 7,5 milionu rublů (1,7 milionu korun). Pokud je ale voják veden jako pohřešovaný v boji, jeho rodina musí na jeho prohlášení za mrtvého čekat mnoho let.

Ukrajinský bezpečnostní analytik Volodymyr Molčanov portálu Caravanserai v červnu řekl, že ruští vojáci „mnohdy sami dorážejí zraněné spolubojovníky, nechávají je napospas osudu nebo okrádají mrtvoly“.