„Jsme velmi překvapení podílem úmrtí na ruských ztrátách. Rusové utrpěli neúměrně vysoké ztráty,“ uvedl zdroj z NATO. Dodal, že neobvykle vysoký počet padlých na straně Moskvy je z velké části způsoben nedostatečnou lékařskou péčí na bojišti a v rámci ruských ozbrojených sil.
Analýza Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) dospěla k podobnému závěru. Rusko podle ní utrpělo mimořádné vysoké ztráty, zatímco dosáhlo pouze omezených územních zisků.
Rusko přišlo o 1,2 milionu vojáků, tvrdí zpráva. Kreml hrozivou bilanci odmítá
CSIS odhaduje, že ruské síly mají od února 2022 téměř 1,2 milionu obětí, tedy zraněných a zabitých. Jde přitom o nejvyšší ztráty, jaké kdy utrpěla jakákoliv velmoc v jediném konfliktu od druhé světové války.
Jen v loňském roce bylo zraněno nebo zemřelo kolem 415 tisíc vojáků, což představuje průměrně asi 35 tisíc obětí měsíčně. „Ruské oběti, ať již jde o zraněné či mrtvé, jsou pozoruhodné i z historického ruského a sovětského pohledu,“ uvedlo středisko CSIS.
„Ruské ztráty na životech na bojišti na Ukrajině jsou více než sedmnáctkrát vyšší než sovětské ztráty v Afghánistánu v 80. letech, jedenáctkrát vyšší než za první a druhé čečenské války v 90. letech a na přelomu tisíciletí a více než pětkrát vyšší než všechny ruské a sovětské války dohromady od druhé světové války,“ dodalo.
Generální tajemník NATO Mark Rutte už dříve řekl, že Rusko utrpělo v prosinci 2025 devastující ztráty na bojišti, přičemž denní ztráty na životech dosáhly až 1 000 vojáků. Rusko podle nejmenovaného zdroje NATO v současné době kontroluje asi 70 procent území Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti.
Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem
Zároveň však aktivně vytváří informační pozadí, které vykresluje porážku Ukrajiny jako nevyhnutelnou, a zveličuje význam dobytí malých vesnic. „Nejedná se však o strategické průlomy,“ podotkl představitel NATO, který si nepřál být jmenován.
Aliance očekává, že konflikt bude i v nadcházejících měsících pokračovat ve své vyčerpávací fázi, tedy že ani jedna strana rychle neprorazí a zisky zůstanou omezené. Rusové podle zdroje z NATO udržují tlak prostřednictvím masivního nasazení dronů a dělostřelectva.
„Jejich účinnost je ale současně omezena kvalitou personálu, logistickými problémy a přizpůsobením ukrajinských sil. Proto nedochází k žádnému průlomu na frontě,“ dodal.