Informace jako zbraň. Jak Rusové vedou dezinformační válku proti celému světu

Fyzický boj ruského agresora s obránci Ukrajiny se globálně rozšířil v informační válku na obrazovkách počítačů a chytrých telefonů po celém světě. Rusko pro ospravedlnění invaze na sousední Ukrajinu před rozpoutáním války na konci loňského února muselo použít propagandu a konspirační teorie, aby mezi nepřáteli způsobilo rozkol. I domácí opozici by jinak umlčelo jen stěží.

S počátkem druhého roku války je možné předpokládat zrod ještě více zavádějících, nepravdivých a lživých informací než doposud. Kreml se nyní bude snažit zlomit vůli Ukrajiny a jejích spojenců.

„Víme, že Rusko se připravuje na vleklý konflikt. Ukrajinská morálka je téměř jistě klíčovým cílem jeho psychologických operací,“ říká Samantha Lewisová, analytička zpravodajských hrozeb z firmy Recorded Future zabývající se kybernetickou bezpečností. Podle ní je přirozené ptát se, co ze strany Ruska přijde příště.

Rozdělením k vítězství

Propagandistické úsilí Kremlu proti Ukrajině projevil již před mnoha lety. Podle Ksenije Iljukové, ukrajinské odbornice na dezinformace, prudce zesílilo v měsících bezprostředně před invazí. Rusko tehdy zprávy začalo přizpůsobovat konkrétnímu publiku po celém světě.

Ve východní Evropě Rusové rozšířili nepodložené fámy o ukrajinských uprchlících, kteří páchají trestnou činnost a místním zabírají pracovní místa. V západní Evropě kolovaly informace o zkorumpovaných ukrajinských vůdcích a zdlouhavé válce, která povede k nárůstu cen potravin a ropy. V Latinské Americe zase místní ruská velvyslanectví rozšířila tvrzení naznačující, že invaze na Ukrajinu je bojem proti západnímu imperialismu. V Asii a Africe podobné zprávy obviňovaly Spojené státy z pokrytectví a válečnictví.

Ukrajinu zaplavily ruské informační agentury zprávami, které označovaly její armádu za slabou a přední velitele za podplacené. Podle Iljukové se však toto úsilí obrátilo proti samotným šiřitelům a odpor k okupaci mezi místními jen posílilo.

„Ruská propaganda na Ukrajině selhala. Dezinformace jsou skutečnou hrozbou. Mohou být dokonce velmi kultivované, ale ne vždy si najdou své publikum,“ vysvětluje.

Konspirace a obviňování obětí

Některé ruské fabulace se snaží invazi ospravedlnit a ostatní obvinit ze zvěrstev, která provedly jeho síly.

Poté, co ruští vojáci loni na jaře mučili a popravovali civilisty v ukrajinské Buče, záběry ohořelých těl a lidí zastřelených z bezprostřední blízkosti šokovaly svět. Ruská státní televize svým dívákům tvrdila, že mrtvoly na záběrech jsou herci a devastace města je pouze fingovaná. Novináři nezávislých agentur ze zbytku světa následně tvrzení ruské televize vyvrátili, když reportovali přímo z místa.

Raketový úder na železniční stanici v ukrajinském Kramatorsku ruská média nejprve oslavovala. Po vyplynutí informací o civilních obětech však náhle tamní zpravodajské agentury trvaly na tvrzení, že raketa jejich nebyla.

„Když jim došlo, že střela usmrtila a zranila několik civilistů, změnili sdělení a snažili se rozšířit informaci, že šlo o ukrajinskou raketu,“ komentuje Roman Osadčuk, pracovník Atlantic Council Digital Forensic Research Lab, která sleduje ruské dezinformace již od doby před začátkem války.

Na šíření jedné z nejpopulárnějších konspiračních teorií o válce se podíleli opět Rusové. Rozšířili informaci, podle které Spojené státy provozují na ukrajinském území tajné laboratoře, v nichž vyvíjí materiály pro rozpoutání bakteriologické války. O těch dodnes mluví Putin. Naposledy při svém projevu k výročí „speciální vojenské operace“, jak v Rusku invazi na Ukrajinu říkají.

Stejně jako mnoho jiných konspiračních teorií i tato je založena na částečné pravdě. USA skutečně financují biologický výzkum na Ukrajině, laboratoře však USA nevlastní a jejich provoz není tajný. Program, kterým se laboratoře zabývají, si klade za cíl snižovat hrozbu biologických hrozeb a možnost vypuknutí smrtelných epidemií. Úsilí Spojených států se datuje od práce na likvidaci programu zbraní hromadného ničení bývalého Sovětského svazu v 90. letech 20. století.

Státní agentury, falešné účty a blokování

Rusko se na počátku války spoléhalo především na státní média jako RT nebo Sputnik. A zatímco evropské vlády a americké technologické společnosti hledaly způsoby, jak propagandistický megafon Kremlu utlumit, ten přišel s novým způsobem, jak vlastní informace k lidem dostat.

Online platformy jako Facebook a Twitter reagovaly přidáním označení k účtům ruských státních médií a vládních představitelů. Evropská unie vyzvala k zákazu ruských státních médií a YouTube reagoval zablokováním kanálů RT a Sputniku. Totéž učinil TikTok, čínská videoplatforma se sídlem v Singapuru. Rusové tak začali využívat účtů vlastních diplomatů. Sociální média se totiž zdráhají cenzurovat nebo pozastavovat diplomatické účty, což poskytuje velvyslancům další ochrannou vrstvu.

Po umlčení státních médií Rusko rozšířilo využití sítí falešných účtů na platformách nových médií. Zákazům těchto účtů se vyhýbalo také tím, že z videí před jejich opětovným zveřejněním odstraňovalo identifikační prvky, kupříkladu loga.

Některé ze snah byly propracované, například rozsáhlá síť falešných účtů, jež odkazovala na webové stránky vytvořené tak, aby vypadaly jako skutečné německé a britské noviny. Společnost Meta však tuto síť identifikovala a odstranila ze svých platforem loni na podzim.

První krok k vítězství

Ukrajina a její spojenci dosáhli v informační válce prvních vítězství jen tím, že dokázali kroky Ruska předpovídat a veřejně je odhalovali.

Informaci o plánovaném útoku na Ukrajinu, ze kterého Rusko Ukrajince obviní, přinesla americká zpravodajská agentura několik týdnů před válkou. Místo zatajení však zprávu zveřejnila s vidinou způsobu narušení ruských plánů. Zároveň předestírala nepravdivost následně šířeného ruského tvrzení, že vinu za eskalaci konfliktu nese ukrajinská strana.

Invaze přiměla k vyzkoušení nových strategií i technologické společnosti. Společnost Google ve východní Evropě odstartovala pilotní program, jehož cílem je pomoci uživatelům internetu odhalit dezinformaci a vyhnout se jí. Iniciativa využívá krátká online videa, která lidem ukazují, jak falešné zprávy působí na vnímání. Projekt se ukázal jako úspěšný, Google proto podobnou kampaň plánuje zavést v Německu.

Ksenia Iljuková se domnívá, že nyní, rok po invazi, mezi lidmi existuje větší povědomí o nebezpečí, které ruské dezinformace představují, a roste optimismus, že je lze kontrolovat.

„Je to těžké, zvláště když za oknem slyšíte bomby. Ale došlo k obrovskému uvědomění, že ruské dezinformace jsou hrozba. Že je to něco, co nás může doslova zabít,“ shrnuje odbornice.