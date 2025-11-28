Otestujme jaderné zbraně na modelech Eiffelovky a Big Benu, žádá ruský poslanec

  13:44
Ruská armáda by měla uspořádat cvičení s imitací jaderných úderů na repliky známých staveb ve Spojených státech a Evropě, aby Západ zastrašila. Navrhl to ruský poslanec Michail Šeremet, podle kterého se pro tyto účely nabízí pařížská Eiffelova věž nebo americký Pentagon.
Eiffelova věž v Paříži (23. listopadu 2025)

Eiffelova věž v Paříži (23. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Michail Šeremet se účastní zasedání energetického výboru ruské Státní dumy. (7....
Rusko vyslalo do Novosibirsku své jaderné zbraně.
Big Ben v dešti. Britský premiér Rishi Sunak vyhlásil na čtvrtek 4. července...
ilustrační snímek
21 fotografií

„Rusko si příliš dlouho hrálo na mírotvůrce ve svém bezvýsledném hledání kompromisů s agresivním Západem. Znamená to, že je nejvyšší čas postavit makety Pentagonu, Big Benu a Eiffelovy věže a provést zkušební odpovědný ničivý jaderný úder na tyto skvělé cíle,“ prohlásil Šeremet.

Podle něho by mohl tento krok ochladil „znepokojivou radiační horlivost nepřátel na dlouhá léta“. „Tento jazyk pochopí,“ řekl poslanec za vládnoucí Jednotné Rusko podle portálu The Moscow Times.

Paříži, čekej jaderné svítání. Solovjov hrozil atomovkami kvůli pomoci Polsku

Jeho slova zazněla poté, co ruský ministr obrany Andrej Belousov počátkem listopadu navrhl, aby Rusko v reakci na „počínání USA“ okamžitě zahájilo přípravy na obnovení zkoušek jaderných zbraní, které by se mohly uskutečnit na souostroví Nová země v Severním ledovém oceánu.

Prezident Vladimir Putin podle médií nařídil příslušným ministerstvům a tajným službám nejprve vyhodnotit situaci a pak vypracovat návrh o případném zahájení příprav k nukleárním zkouškám.

Evropa potřebuje proti Rusku taktické jaderné zbraně, boří tabu průmyslový boss

Americký prezident Donald Trump koncem října nařídil ministerstvu obrany USA, aby okamžitě obnovilo testy amerických jaderných zbraní stejně, jako to podle něj činí ostatní jaderné mocnosti v čele s Ruskem a Čínou.

Peking Trumpovo tvrzení odmítl s tím, že Peking plní svůj závazek jaderné testy neprovádět. Moskva naposledy otestovala jadernou zbraň v roce 1990, zatímco Peking tak učinil v roce 1996, uvedla stanice BBC.

Rusko je připravené odpálit atomovky kdykoliv, tvrdí dezertér z jaderných sil

Po testování či dokonce nasazení jaderných zbraní opakovaně volají také ruští propagandisté v čele s moderátorem Vladimirem Solovjovem. Ten v minulosti mimo jiné vyzval k nukleárním úderům na Paříž nebo Varšavu.

V srpnu Solovjov před schůzkou Trumpa s Putinem varoval, že Washington nemá dávat Moskvě ultimáta, neboť by dokázala USA zničit.

