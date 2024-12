Ruský lovec Anglosasů. Kdo byl zavražděný šéf chemických sil Kirillov?

Zavraždění ruští činitelé 27. dubna 2023 - Oleksandr Miščenko Výbuch nálože nastražené u vchodu do obytného domu v okupovaném Melitopolu na jihovýchodě Ukrajiny zranil dva policisty, jeden z nich později zraněním podlehl v nemocnici. O život podle ukrajinských médií přišel kolaborant, 42letý Oleksandr Miščenko, který byl před válkou náčelníkem policejního oddělení, ale po ruské invazi přešel na stranu Rusů. 10. července 2023 - Stanislav Ržickij V ruském městě Krasnodar byl zastřelen zástupce šéfa městské správy pro mobilizaci Stanislav Ržickij, kapitán 2. stupně a velitel ponorky Krasnodar. Letos v říjnu soud v Rusku poslal za jeho vraždu na 25 let do vězení Sergeje Denisenka, který loni získal ruské občanství a který byl zatčen den po vraždě. Kyjev Ržického vinil z podílu na raketovém útoku na město Vinnycja z roku 2022, při němž zemřelo nejméně 27 lidí. 26. října 2023 - pracovníci FSB Ukrajinská vojenská rozvědka informovala o výbuchu v okupovaném Berďansku na jihovýchodě Ukrajiny, při kterém příslušníci ukrajinského odboje vyhodili do povětří auto se čtyřmi pracovníky ruské tajné služby FSB. 13. listopadu 2024 - Valerij Trankovskij V krymském přístavu vybuchl automobil, který řídil námořní kapitán Valerij Trankovskij. Náčelník štábu 41. brigády ruské Černomořské flotily se podle zdrojů z ukrajinské tajné služby SBU stal jedním z nejvýše postavených ruských vojáků, které tajná služba zlikvidovala. 9. prosince 2024 - Sergej Jevsjukov V okupovaném Doněcku explodovalo terénní auto, ve kterém zahynul bývalý šéf vězení v Olenivce Sergej Jevsjukov. Podle ukrajinských zdrojů se podílel na mučení a vraždách ukrajinských válečných zajatců.