Fatální chyba, k míru nás nedonutíte, reaguje Kreml na plán Zelenského

Zelenskyj v úterý na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku řekl, že válku proti Ukrajině nelze urovnat jen rozhovory. „Rusko může být k míru jedině donuceno a to je přesně to, co je potřeba, donutit Rusko k míru,“ prohlásil ukrajinský prezident.

Peskov reagoval prohlášením, že Rusko nelze k míru na Ukrajině přinutit. „Postoj spočívající ve snaze přinutit Rusko k míru je naprosto fatální chybou. Není možné Rusko k míru donutit,“ cituje vyjádření Peskova na středečním tiskovém brífinku agentura AFP.

Zároveň připomíná, že jednání mezi Moskvou a Kyjevem neprobíhají od jara 2022 a obě strany konfliktu, který se naplno rozhořel vpádem ruských sil, pevně trvají na svých protichůdných postojích.

Zatímco Moskva má mimo jiné územní požadavky, Kyjev trvá na tom, že Rusko musí opustit celé ukrajinské území. „Rusko si mír přeje,“ řekl podle AFP Peskov, „ale za podmínky zajištění základů své bezpečnosti a dosažení svých cílů“ v ofenzivě na Ukrajině.

Zelenskyj po středečním vystoupení v rozpravě na zasedání Valného shromáždění OSN zamíří do Washingtonu, kde bude usilovat o souhlas americké vlády s používáním západních zbraní při útocích na cíle hluboko v ruském vnitrozemí. V USA se také chystá prezentovat svůj „plán vítězství“.

Ruské síly mezitím v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny podle tvrzení Moskvy urychlily svůj postup a obsadily několik měst a vesnic. Dynamika na bojišti je tam z hlediska ruských sil „pozitivní“, prohlásil Peskov.

Ruskem dosazený náčelník okupované části Doněcké oblasti Denis Pušilin ve středu podle agentury Ria Novosti potvrdil, že aktuálně pokračují boje o Vuhledar, který dosud ovládala Ukrajina. Podle agentury TASS Pušilin oznámil, že ruské síly ovládly město Ukrajinsk, které leží zhruba 45 kilometrů severozápadně od Doněcku.