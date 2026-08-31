„Takový je potravní řetězec,“ zamyslel se minulý týden šéf Kremlu na debatě s moskevskými studenty nad – nesprávnou – informací, že se kosatky živí ledními medvědy. „Děti by se o tom měly učit, aby chápaly, v jakém světě žijeme a proč vedeme speciální vojenskou operaci,“ dodal Putin, čímž poskytl vzácný vhled do svého uvažování.
Přestože Rusko válku na Ukrajině zatím stále nevyhrálo a každý měsíc v ní ztratí až desetitisíce vojáků, nezdá se, že by se Putin chtěl stáhnout. A Západ se nyní obává, že by se z „tupiku“ neboli slepé uličky mohl chtít dostat pomocí další eskalace.
Válka na Ukrajině
Zdroje blízké Kremlu podle webu listu The Economist tvrdí, že po několika týdnech přemýšlení se ruský diktátor rozhodl právě pro další stupňování konfliktu. A že nedávnou návštěvu šéfa americké CIA Johna Ratcliffa považoval spíš za důkaz slabosti Spojených států než cokoliv jiného.
Důvodem eskalace může být podle amerických novinářů především Putinova snaha udržet se i nadále u moci – a hlavně naživu. Veřejná podpora války slábne, hlavně mladí Rusové na sociálních sítích v posledních týdnech čím dál častěji sbírají odvahu a vyzývají ke konci bojů a podle průzkumů nezávislé společnosti Levada až 57 procent respondentů považuje aktuální situaci v Rusku za „napjatou“.
Dotazovaní Rusové zmiňovali válku, počty obětí, mobilizaci, ukrajinské dronové útoky i pocit, že dobře už bylo. Méně a méně důvěřují televizní propagandě a i popularita samotného „cara“ padá. Podle jednoho ze zdrojů The Economist panuje mrzutá nálada také mezi elitami, přičemž jejich hlavním problémem není ani tak stav ruské ekonomiky či armády, ale čas, který už Putin na válku vyplýtval.
Vždyť od začátku „třídenní operace“ v únoru uplyne už pět let. To je neúspěch. A členové ruské elity mají čím dál větší pocit, že car je nahý. Přestože má Putin stále dost finančních zdrojů i loajálních bezpečnostních složek na to, aby se na nálady ostatních nemusel ohlížet, image je důležitá i pro něj, zdůrazňuje list s tím, že se ruský vládce řídí zákony gangu, které se naučil už jako dítě v Petrohradu.
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Hlavní zásadou ruského režimu je totiž nikdy neukázat slabost. Tu Rusové neodpouští. Putin tak zřejmě věří, že by jej konec války bez dosažení alespoň minimálního úspěchu – tedy zisku celého Donbasu – mohl přímo ohrozit na životě. „Oni mě oběsí,“ řekl prý v minulosti jednomu ze svých nejbližších.
Zhruba před týdnem také Putin ukončil své dlouhé mlčení k úspěšným ukrajinským útokům na ruské rafinérie nebo „ruský Amazon“, firmu Wildberries. Prezident Ukrajině vzkázal, že „otevřela Pandořinu skříňku“, a slíbil, že odvetou bude „úder na nejcitlivější sektory ukrajinské ekonomiky“. „Speciální vojenská operace pokračuje, jdeme jedině a pouze vpřed,“ ujistil také v rozhovoru se členy strany Jednotné Rusko.
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Pokračovat ve válce tak jako dosud však není řešením, míní ruské elity, protože se tím jen „pálí“ peníze i politický kapitál. Není však jasné, co by vlastně přinesla zamýšlená eskalace. Rusko se může zaměřit třeba na zásobovací trasy z Evropy na Ukrajinu nebo na továrny v Evropě, které vyrábějí válečný materiál pro ukrajinskou armádu.
Západní tajné služby se však údajně domnívají, že ani Putin nechce přímou vojenskou konfrontaci s NATO. Onou eskalací tak mohou být ještě intenzivnější údery na ukrajinské území. Ruské zdroje tvrdí, že je Kreml připraven obětovat dalších 300 až 400 tisíc mužů, přičemž ani nebude muset ohlašovat novou mobilizaci. Tu původní totiž nikdy neukončil.