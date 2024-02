Rusové mají elitní jednotku kriminálníků, Gladiátor se účastní nejtěžších bojů

„Nejdříve jsme cvičili v rámci jednotek Štorm Z. Poté přišli velitelé a vybrali kluky do dílčí formace Gladiátor. Všichni, kteří jsme v ní sloužili, jsme byli vězni,“ popsal stanici Rádio Svobodná Evropa (RFE) někdejší příslušník útvaru, jenž si přál zůstat v anonymitě.

Velení si podle něho muže vybíralo na základě fyzické kondice či zkušeností z armády nebo od policie a chtělo, aby nebyli ženatí. Výcvik „gladiátorů“ měli zpočátku na povel instruktoři z žoldnéřského Wagnerova uskupeni nebo čečenského oddílu Achmat, později ruská armáda.

Formace Štorm Z včetně Gladiátora sehrála stěžejní roli loni na podzim poté, co Rusko zahájilo útočné operace na několika místech frontové linie ve snaze zajistit si pozice před úderem mrazů. Příslušníci Gladiátora bojovali v okolí obce Robotyne v Záporožské oblasti na jižní Ukrajině. „Dostávali obtížné úkoly,“ řekl RFE příbuzný jednoho z trestanců.

„Hlavní práci odvedli naši kolegové z Gladiátora. Patří také do Štorm Z – jsou připojeni k našemu pluku, ale operují jako samostatná jednotka. Gladiátoři jsou hlavní útočnou silou. Naše jednotka měla o něco nižší postavení,“ uvedl loni v prosinci Danil Tulenkov, bývalý vězeň a bojovník Štorm Z.

Podle Tulenkova se muži ze Štorm Z zabývali hlavně přepravou a logistikou, zatímco vojáci Gladiátoru byli „zuřiví bojovníci“. Formace podle zdrojů RFE v důsledku toho utrpěla velké ztráty. Jednotka je údajně během tří měsíců bojů měla až šedesátiprocentní – počítaje mrtvé a zraněné.

Západní analytici v průběhu loňského roku opakovaně poukazovali na to, že Moskva vězně často vrhá na bojiště bez adekvátního výcviku a posílá je na nejkritičtější úseky frontové linie jako takzvanou potravu pro děla – tedy že je nasazuje na úkoly, kde mají pouze mizivou šanci přežít.

Magazín Newsweek v prosinci uvedl, že Rusko od vpádu na Ukrajinu poslalo do války více než 100 tisíc odsouzenců. Portál Mediazona v lednu informoval, že v bojích zahynulo už nejméně 7 800 ruských trestanců. Jejich skutečný počet bude ale zřejmě mnohem vyšší, neboť toto číslo vychází z veřejně dostupných zdrojů a oficiálních ruských prohlášení.

Už žádná milost, ale podmínečné propuštění

Velení Gladiátora má podle RFE na starost plukovník Aslan Šurdumov – rovněž kriminálník. Šurdumov v listopadu 2013 zastřelil mladíka v kavkazském Kabardsku-Balkarsku, za což vyfasoval dvanáct let vězení.

Jednotka Gladiátor organizačně spadá pod 58. armádu, jejíž vedení se loni v červnu zhroutilo poté, co ministerstvo obrany odvolalo z jejího čela generálmajora Ivana Popova. Ten upozorňoval na nutnost rotace frontových jednotek. Popova ve funkci nahradil generálporučík Denis Ljamin.

Verbování vězňů měli do loňského února na starost zejména wagnerovci, poté ale tuto činnost převzalo výhradně ruské ministerstvo obrany. To až do loňského podzimu trestancům nabízelo výměnou za půlroční službu na frontě prezidentskou milost a výmaz z rejstříku trestů . Podle stanice BBC se ale od září 2023 pravidla na základě nového zákona změnila.

Ministerstvo od té chvíle přijaté vězně zařazuje do jednotek s označením Štorm V. Místo amnestie jim nyní nabízí podmínečné předčasné propuštění. Mzdu mají trestanci podobnou jako další smluvní vojáci – asi 200 tisíc rublů měsíčně (51 tisíc korun). Kontrakt odsouzenci nově uzavírají na minimálně jeden rok a armáda jim ho může libovolně prodloužit.

Změna může souviset s tím, že se ruští vojáci, zejména ti z řad kriminálníků, po návratu z bojiště dopouštějí zločinů. Situace došla tak daleko, že Moskva státním médiím v říjnu nařídila, aby o jejich deliktech neinformovala.

Postavení vězňů rovněž pobuřovalo rodiny mužů povolaných v rámci částečné mobilizace. Zatímco odsouzencům smlouva po půl roce prostě končila, takzvaným mobikům armáda nasazení neustále prodlužovala.