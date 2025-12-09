Teror ruských veteránů doma: mají na svědomí smrt nebo zranění tisícovky lidí

Navrátilci z ukrajinského bojiště v Rusku zabili a těžce zranili více než tisíc lidí. Uvedl to portál Vjorstka, podle něhož váleční veteráni tyto násilné trestné činy nezřídka páchají pod vlivem alkoholu během běžných hádek a jejich oběťmi jsou především příbuzní a známí.
Podle statistiky Vjorstky za necelé čtyři roky bojů mají navrátilci na svědomí vraždy celkem 274 lidí, 163 lidí zemřelo v důsledku těžkého ublížení na zdraví způsobeného bývalým vojákem, dalších 78 zemřelo při dopravních nehodách.

Veteráni se dopustili také zabití z nedbalosti nebo někoho nabádali k užití drog, což mělo za následek smrt. Celkem jde o nejméně 551 lidí, kteří zemřeli kvůli některému z bývalých účastníků bojů na Ukrajině. Dalších minimálně 465 lidí kvůli nim utrpělo těžká zranění.

„Zastřelím vás všechny.“ Ruští vojáci praktikují vynulování, zabíjejí vlastní

Více než 160 zabitých zemřelo rukou některého z někdejších odsouzených. Z 281 v minulosti odsouzených vojáků, kteří po návratu z fronty někoho zabili nebo někomu způsobili smrtelné zranění, 142 bylo dříve v trestanecké kolonii za podobné činy.

Záminka k vraždě? Třeba příchod přátel

Vjorstka v této souvislosti zmiňuje případ jistého Farida Chalimova z města Nojabrsk, který letos v červnu zabil svoji známou Annu. Stalo se to několik měsíců poté, co se vrátil z fronty.

Jednoho dne po práci se s Annou rozhodli popít a když jim alkohol došel, šla žena do obchodu a vrátila se i s přáteli. Faridovi se to ale nelíbilo, hosty vyhnal a během hádky uškrtil Annu šátkem.

Ruský voják vysílal svou sebevraždu. Baterie a plato léků zapil energy drinkem

Její tělo pak nacpal do lednice, kterou pro jistotu ještě převázal. Zůstalo tam další tři dny, než ho objevila policie. Vyřídil si to i s Anniným štěkajícím kokršpanělem: psa podřízl a hodil do vany. Večer si vzal chytré hodinky a telefon své oběti a odešel.

Sousedé zavolali policii, když se z bytu linul zápach. Farid se do války na Ukrajině přihlásil z trestanecké kolonie, kde si odpykával 15letý trest za vraždu známého. Zabil ho v opilosti kvůli urážce.

Střelil sebe i kamarády. Ruský voják promluvil o své cestě za dezercí

Za vraždu Anny dostal Chalimov výrazně mírnější trest. Soud Jamaloněneckého okruhu, kde Nojabrsk leží, ho poslal na osm let a jeden měsíc do nápravné kolonie s přísným režimem. Přispělo k tomu to, že se účastnil invaze na Ukrajinu a dostal vyznamenání.

Když se Annina kamarádka ptala na policii, jak je možné, že tento recidivista vyvázl s nízkým trestem, dozvěděla se, že vinu za první vraždu „smyl krví během speciální vojenské operace a dostal milost“.

Válečné zásluhy jako polehčující okolnost

Podobně tomu bylo v 90 procentech více než 700 rozsudků týkajících se navrátilců z války, které Vjorstka studovala.

Soudy za polehčující okolnost považují státní vyznamenání, status válečného veterána, utrpěná zranění nebo válečné zásluhy.

Při rozhodování naopak velmi často neberou v úvahu to, že pachatelé jednali pod vlivem návykových látek.

O zločinech veteránů se psát nebude, nařídil Kreml médiím po sérii vražd

Skutečné počty trestných činů budou pravděpodobně výrazně vyšší, protože vojenské soudy ve velké míře od začátku války přestaly zveřejňovat verdikty týkající se navrátilců.

Podle ruských úřadů se do „civilu“ doposud vrátilo 140 tisíc vojáků bojujících na Ukrajině. Ruský prezident Vladimir Putin v září oznámil, že na Ukrajině je nasazených více než 700 tisíc příslušníků ozbrojených sil.

