„Jsem u vojenského útvaru č. 61899, kde mi brání v přístupu k lékařské péči. Brání mi také navštívit lékárnu, abych si koupil léky předepsané psychiatrem,“ prohlásil počátkem května pětatřicetiletý smluvní voják Pavel Stovčan na videu, které považoval za své poslední.

„Může za to kapitán Toropov – nechce mě nikam pustit, má sebevražda je jeho vina,“ dodal Stovčan, načež spolykal balení knoflíkových baterií a plato silného léku proti průjmu. Vše zapil energetickým nápojem.

„Baterie budou reagovat s energeťákem, během dvou až tří hodin mi to způsobí zánět pobřišnice, propálení žaludku nebo střevních stěn. Což bude smrtelné,“ prohlásil podle portálu Okno. O několik hodin později ho spolubojovníci našli v bezvědomí a skončil na jednotce intenzivní péče.

„Málem umřel, lékaři dělali, co mohli. Nejdřív jsme to nebrali vážně, zveřejnil video a byl při vědomí, takže jsme to neřešili. Toropov ho ani teď nechce propustit z formace. Zůstat tu je ale pro něho rozsudkem smrti,“ popsal anonymně jeden z vojáků, kteří Stovčana objevili.

Poranění zad a smrt otce

O několik dní později Stovčana převezli do psychiatrické léčebny v Podolsku v Moskevské oblasti, kde je dosud. Voják nemá pochyb o tom, že se ho armáda pokusí poslat zpět na frontu. „Pošlou mě zpět na jatka, do útoku. Tak já ale nechci umřít, radši to udělám sám,“ řekl Oknu.

Stovčan podepsal roční smlouvou s armádou v září 2023, protože to viděl jako cestu ke splacení svých dluhů. Hned první měsíc ve službě ale utrpěl poranění zad. Z nemocnice ho přesto obratem poslali zpět k jednotce.

„Tři dny jsem tam ležel na lůžku a nemohl se hýbat. Teprve potom mě znovu pustili k lékaři. Velitel Toropov na mě křičel, že simuluju,“ popsal s tím, že lékař mu diagnostikoval vyhřezlé ploténky, prohlásil ho za dočasně neschopného služby a dal mu doporučení k operaci.

Před ní se dozvěděl, že jeho otce – rovněž smluvního vojáka, roztrhala na bojišti dělostřelecká palba. „Zhroutil jsem se, dostal jsem psychiatrickou diagnózu,“ uvedl s tím, že po zotavení z operace se obrátil na vojenskou vyšetřovací komisi, aby ze zdravotních důvodů ukončila jeho smlouvu.

Místo toho mu ale armáda oznámila, že ho stíhá pro dezerci a hrozí mu 10 let vězení, pokud nebude dál bojovat. Následovalo opětovné přiřazení k útvaru, prozatím v Rusku. Tehdy se rozhodl, že raději spáchá sebevraždu.

Muži raději volí smrt než návrat na frontu

Stovčanova kauza podle Okna není ojedinělá. Ukončení smlouvy žádá po poranění a prožitých traumatech řada vojáků, málokomu se to ale podaří. „Každý pátý takový chlap se pokusí o sebevraždu. Polovina z nich uspěje. Jen to nikdo netočí, jako Paša,“ řekl portálu anonymně jeho spolubojovník.

Ruské úřady nevedou o sebevraždách žádné oficiální záznamy. „Byl jsem ještě branec, když mě v dubnu 2023 donutili podepsat smlouvu. Než nás nasadili, pokusil jsem se vzít si život. Skončil jsem psychiatrii, kde jsem strávil šest týdnů,“ řekl nejmenovaný smluvní voják z Novosibirsku.

Také on navzdory doporučení lékařů skončil zpět na frontě – v okupované Luhanské oblasti na Ukrajině. „Dají vám do rukou zbraň, nikdo nevidí problém. Museli by propustit mnoho vojáků, kdyby to řešili,“ dodal.

Rusko podle psychologů v souvislosti s válkou čelí krizi duševního zdraví – vláda podceňuje péči o desetitisíce mužů, kteří po návratu z bojiště čelí hlubokým traumatům. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že například s takzvanou posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD) se může potýkat nejméně sto tisíc ruských vojáků. Řada z nich přesto míří zpět na frontu.

Ruští odborníci už v počátcích invaze na Ukrajinu varovali, že pokud Moskva veteránům nepomůže s léčbou a opětovným začleněním do společnosti, může to vést k dalekosáhlým důsledkům pro celou zemi, včetně nárůstu domácího násilí, alkoholismu a kriminality.

Z Ruska pravidelně přicházejí zprávy o tom, že náboroví úředníci nedodržují nařízení a snaží se získat pro armádní službu každého bez ohledu na to, jestli je schopen ji vykonávat a splňuje požadavky na zdravotní stav. Děje se to v době, kdy se Moskva snaží uprostřed masivních ztrát na východní Ukrajině vyhnout další vlně mobilizace.

V bojích na Ukrajině zahynulo nebo utrpělo zranění asi 900 tisíc ruských vojáků, řekl na počátku dubna novinářům nejmenovaný vysoce postavený činitel NATO. Mrtvých je podle něho čtvrt milionu. Jen za letošní únor NATO ruské ztráty odhaduje na více než 35 tisíc.