Třeba se i vrátíš. Ruští muži popsali, jak se je blízcí snažili dostat do války

Když vypukla invaze na Ukrajině, Sergej obratem věděl, že musí se svou manželkou a synem odjet z Ruska. „Rodičům jsem nic neřekl, protože jsou proputinovští a vlastenečtí. Poté, co jsem vyměnil peníze a koupil letenky, ale moje máma našla stvrzenku a začala se ptát,“ popsal.

Matka proti jeho odjezdu protestovala s tím, že by měl svou zemi bránit. „Nechtěla, abych šel do války, protože by toužila po penězích. Chtěla, aby mohla říkat, že její syn je hrdina Ruska,“ řekl Sergej Rádiu Svobodná Evropa (RFE). Možnost, že ve válce padne, ženu neděsila.

„Alespoň zemřeš jako muž. Všichni na tebe budou hrdí. A Míša, tvůj syn, v tobě uvidí hrdinu a tvoje žena bude vdovou po hrdinovi,“ odvětila údajně matka Sergejovi. Tajně pak požádala svého mladšího syna, aby dobrovolně narukoval a u té příležitosti ohlásil, že se chce Sergej vyhnout boji.

„Bratr mi poslal screenshoty, kde máma napsala: ‚Jdi na odvodní úřad a udej ho, aby neutekl‘. Došlo mi, že to myslí vážně,“ uvedl Sergej, kterému se podařilo Rusko opustit a nyní žije s rodinou v zahraničí. „S mámou nemluvím, je pro mě navždy na černé listině,“ vylíčil.

„Rodiče věří, že je to svatá válka“

Podobný příběh prožil také Grigorij. K rozhodnutí odjet z vlasti ho vedlo vyhlášení částečné mobilizace v září 2022. Jeho rodiče i tchán s tchyní ale válku podporovali. „Proč bys odcházel? To je zločin! Proč prostě neodjedeš na Ukrajinu? Vyděláš si a kdo ví, třeba se i vrátíš,“ řekla mu matka.

I Grigorij se rodičů ptal, jestli jim nevadí ztratit syna ve zbytečné válce. „Jediné, na co máma myslela, bylo společenské postavení, které jí to přinese. Bála se, co by lidé řekli, kdybych nešel bojovat,“ uvedl Grigorij, který s manželkou nakonec emigroval do Turecka.

Oba muži jsou přesvědčeni, že za chováním jejich rodičů je mnohaletá propaganda. „Nezajímalo je, že válka je zlo nebo že můžu umřít. Máma je věřící a v kostele jí opakují, že probíhá svatá válka, že Putin bojuje proti satanismu. Rodiče každý den sledují státní televizi,“ uvedl Sergej.

Lepší život a peníze pro dítě

V některých případech ale v přemlouvání příbuzných hrají roli peníze. Ruská armáda mužům za odchod na frontu nabízí kolem 200 tisíc rublů měsíčně (55 tisíc korun) a řadu benefitů. Každý, kdo uzavře alespoň roční kontrakt, dostane navíc federální příspěvek 195 tisíc rublů. Jednotlivé regiony pak za podpis smlouvy s armádou přidávají ještě vlastní jednorázovou peněžní odměnu.

Rodinám padlých Rusko přislíbilo odškodné až 12 milionů rublů (3,3 milionu korun) a mnoho výhod pro pozůstalé.

„Moje spolužačka přesvědčila svého manžela, aby podepsal smlouvu s armádou. Prostě ho odvezla do náborové kanceláře. Měla na ní vliv nejen propaganda, ale také tíživá finanční situace,“ popsala RFE Anna.

Její kamarádka si podle ní uvědomovala, že může o partnera přijít. „Poslala ho do války s myšlenkami: ,No, když umře, dostanu peníze, odstěhuju se od rodičů a naše dítě bude dostávat důchod.’ Jejich vztah se nepovedl, ale nevím, proč ho posílat na frontu,“ dodala Anna.

„Chudí Rusové šílí. Opravdu potřebují peníze a jsou skutečně připraveni prodat své syny do otroctví,“ popsal Griorgij.

Zahraniční média už v prvních měsících invaze na Ukrajině informovala, že ruští soudci se musí stále častěji zabývat rozepřemi o kompenzace za padlé.

Na peníze si dělají nárok například muži, kteří od svých rodin odešli před mnoha lety a o své děti začali jevit zájem až po jejich smrti. V dalších případech ženy informovaly náborové úřady o místě pobytu svých někdejších či odcizených manželů, aby od nich dostaly výživné na děti.

Jestli se ale všichni ti, kteří mají na kompenzace nárok, slíbených peněz dočkají, není jasné. Řada ruských navrátilců z bojů nebo pozůstalých si stěžovala, že dosud obdrželi jen část financí, nebo dokonce vůbec nic.