Ukrajinci zasáhli rafinerii východně od Moskvy. Padaly trosky dronů, hlásí úřady

Autor:
Sledujeme online   13:29
Ukrajinská armáda uvedla, že zasáhla rafinerii v Kstovu v ruské Nižněnovgorodské oblasti. Ruské úřady hlásí požár v průmyslových objektech, který podle nich způsobil pád trosek dronů. Podle ruského ministerstva obrany zasáhly poslední ukrajinské útoky opět většinu západního a středního Ruska.

Generální štáb ukrajinské armády uvedl, že útok na rafinerii v Kstovu zasáhl jednotku primárního zpracování ropy a způsobil požár.

Ukrajina zasáhla rafinerii v ruském Kstovu, patří mezi největší v zemi
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruském městě Kstovo. (23. dubna 2026)
Ukrajinci zaútočili na ruskou Rjazaň. (15. května 2026)
Ukrajinci zaútočili v ruské Rjazani. (15. května 2026)
Ukrajina, která se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi, v posledních měsících zintenzivnila dálkové útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Jejím cílem je narušit zásobování nepřítele palivy a připravit Moskvu o příjmy pro vedení války.

„Pád trosek způsobil škody a následný požár dvou průmyslových objektů v Kstovském okrese,“ uvedl na telegramu gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin.

Protivzdušná obrana podle něj v noci a ve středečních ranních hodinách v oblasti sestřelila 30 bezpilotních letounů.

Rafinérie v Kstovu patří druhému největšímu ruskému ropnému koncernu Lukoil a řadí se mezi deset největších v zemi. Útok na toto zařízení oznámila ukrajinská armáda také v úterý, připomněla agentura DPA.

Masivní ukrajinský dronový útok zasáhl Moskvu a okolí, úřady hlásí čtyři oběti

Podle ruského ministerstva obrany zasáhla poslední vlna ukrajinských útoků většinu západního a centrálního Ruska. Zneškodněno bylo podle něj 273 nepřátelských dronů. V Petrohradu a okolí civilní obrana varovala obyvatele před hrozbou dronů, informovala agentura TASS. Kvůli dronům musela řada ruských letišť dočasně omezit provoz.

