Ukrajinci zasáhli rafinerii východně od Moskvy. Padaly trosky dronů, hlásí úřady

Generální štáb ukrajinské armády uvedl, že útok na rafinerii v Kstovu zasáhl jednotku primárního zpracování ropy a způsobil požár.
Ukrajina, která se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi, v posledních měsících zintenzivnila dálkové útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Jejím cílem je narušit zásobování nepřítele palivy a připravit Moskvu o příjmy pro vedení války.
„Pád trosek způsobil škody a následný požár dvou průmyslových objektů v Kstovském okrese,“ uvedl na telegramu gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin.
Protivzdušná obrana podle něj v noci a ve středečních ranních hodinách v oblasti sestřelila 30 bezpilotních letounů.
Rafinérie v Kstovu patří druhému největšímu ruskému ropnému koncernu Lukoil a řadí se mezi deset největších v zemi. Útok na toto zařízení oznámila ukrajinská armáda také v úterý, připomněla agentura DPA.
Podle ruského ministerstva obrany zasáhla poslední vlna ukrajinských útoků většinu západního a centrálního Ruska. Zneškodněno bylo podle něj 273 nepřátelských dronů. V Petrohradu a okolí civilní obrana varovala obyvatele před hrozbou dronů, informovala agentura TASS. Kvůli dronům musela řada ruských letišť dočasně omezit provoz.