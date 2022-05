Řečem o záchraně tváře se Rusko může jen smát, plísní historik slabý Západ

„Je nesmyslné chránit (ruského prezidenta Vladimira) Putina před pocitem, že prohrává. Na to přijde sám a bude jednat tak, aby se ochránil. Rusové ani ruská armáda nejsou zahnáni do kouta. Je to invazní síla. Když je poražena, jednotky se prostě stáhnou za hranice do Ruska,“ kritizoval na Twitteru americký historik Timothy Snyder, který se zabývá zejména dějinám střední a východní Evropy a vyučuje na na prestižní Yaleově univerzitě.

Unijní trio Německa, Francie a Itálie se i přes ukrajinské úspěchy na frontě dál pokouší dotlačit vládu v Kyjevě k jednacímu stolu a přimět ji přistoupit na nějaké územní ústupky, které by Rusku umožnily z konfliktu vycouvat a oznámit částečné vítězství. Podle zdrojů zahraničního portálu Politico například nedávno francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před „ponížením“ Ruska.

Putinova virtuální realita

Žádné ústupky, které by Moskva mohla prezentovat jako částečné vítězství, podle historika Putinův režim nepotřebuje. „Pro lidi v jiných společnostech je těžké pochopit, že Putin je diktátor, který ovládá média ve své zemi. Putin vládne ve virtuální realitě, kde vždy existuje úniková cesta,“ vysvětluje Snyder.

Americký historik Timothy Snyder.

„Je zbytečné vymýšlet nějaký kompromis, kterým si zachrání tvář, když si Putin něco takového může udělat ve virtuálním světě, který zcela ovládá. Řečem o ‚záchraně tváře‘ se ruští vůdci i v těchto těžkých časech můžou jen smát,“ míní historik.

A podotýká, že když Rusko letos v únoru vtrhlo na Ukrajinu, média se rychle přizpůsobila a z tvrzení, že invaze je nemožná, přešla na tvrzení, že je nevyhnutelná a většina Rusů se s tím sžila.

Klišé o „zahnání do kouta“ a „záchraně tváře“ tak akorát podle historika odvádí pozornost od prosté nutnosti porážky ruské armády, prodlužují válku a svědčí o neporozumění Rusku. „Je groteskní chtít po Ukrajincích, aby svou vojenskou strategii přizpůsobovali pohodlí ruských televizních producentů, kteří na nějaký skutečný svět beztak neberou ohled,“ tvrdě kritizuje Snyder.

Mysleme na Ukrajince, ne na problémy Putina

A o nějakých územních ústupcích pro vyjednání míru nechce ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ani slyšet. „Chceme, aby ruská armáda opustila území naší země. My nejsme na ruské půdě. Nehodláme se vzdát svého území jen proto, aby si Putin mohl zachovat tvář. To by nebylo spravedlivé,“ řekl minulý čtvrtek italské televizi RAI a dodal, že Macron „marně hledá způsob, kterým by Rusko mohlo vycouvat“.

Ukončit válku znamená podle historika myslet více na ukrajinský lid a jeho budoucnost a méně se starat o problémy, které Putin ve skutečnosti nemá, jako je zachování tváře v případě ruské prohry. „Na rozdíl od Putina musí Zelenskyj svůj lid přesvědčit, aby válku ukončil,“ poukazuje Snyder.

Ukrajinský prezident totiž na rozdíl od Putina neovládá média ve své zemi, nemůže Ukrajincům vytvořit virtuální realitu a nemůže jednoduše změnit téma, aby mohl v případě diplomatické dohody a ztráty Donbasu vyhlásit vítězství.

„Pro každé zásadní rozhodnutí si u lidu musí získat podporu. Na rozdíl od ruských vojáků nemají Ukrajinci kam jít. Nemohou se jen tak vrátit domů. Válka se vede v jejich zemi. Vrátí se do svých domovů a budou je rekonstruovat,“ dodává historik a připomíná, že i myšlenky na poválečnou obnovu zdevastované Ukrajiny budou důležitou otázkou.