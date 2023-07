Kazetovou munici nasadíme brzy, řekl generál Syrskyj. Připustil pomalý postup

Na začátku ruské invaze vedl obranu ukrajinské metropole, loni v létě stál za zdařilým protiútokem v Charkovské oblasti a nyní je šéfem operací na východní Ukrajině. Také on ale připouští, že více než měsíc po zahájení protiofenzívy Ukrajinci postupují pomaleji, než mnozí doufali.

„Na východě, stejně jako na jihu, je oblast prosycena minami a obrannými bariérami. Rusové mají mnoho opěrných bodů. Proto náš postup opravdu nejde tak rychle, jak bychom si přáli,“ řekl Syrskyj v úterý stanici BBC.

Generál se však domnívá, že Ukrajina má jednu výraznou výhodu. „Věřím, že jednota našeho vojenského velení a vzájemná důvěra našich vojáků je silnou stránkou naší armády,“ míní. To je v kontrastu s ruskou vojenskou hierarchií, která se podle analytiků od počátku války potýká s vnitřními boji.

Syrskyj pravidelně navštěvuje své muže na frontě a sleduje průběh bojů. Na střeše jeho obrněného vozidla je výkonný kulomet, uvnitř obrazovka s živými videopřenosy z bojiště ze stovek dronů. Generál spí jen čtyři a půl hodiny denně, za relax považuje každodenní návštěvu posilovny.

Kazetová munice bude připravena během dní

Generál v rozhovoru potvrdil, že na Ukrajinu již dorazila kazetová munice, kterou jí darovaly USA. Podle Syrského bude střelivo připraveno k použití během několika dní. Američany dodané houfnice M777, které budou střely odpalovat, podle BBC stojí na pozicích v okolí Bachmutu.

Kazetová munice v určité fázi svého letu exploduje a rozpadne se na menší nálože, které se rozptýlí v širším okolí. Nevybuchlé nálože mohou představovat nebezpečí pro civilisty i dlouho po skončení konfliktu. USA ale tvrdí, že podíl nevybuchlých menších náloží v jimi poskytnutých granátech bude menší než 2,5 procenta. Kazetová munice je zakázaná ve více než 120 zemích, v USA, Rusku nebo na Ukrajině však ne.

Ukrajina uvádí, že na jihu a severu Bachmutu získala od Rusů zpět téměř třicet kilometrů čtverečních území. Znovuzískání města je podle Syrského otázkou cti. „Ztratili jsme mnoho našich vojáků, když jsme bránili Bachmut. Proto ho musíme dostat zpět,“ uvedl s tím, že znovuzískání města má ale více než symbolickou hodnotu. Bachmut má podle něj také strategický význam - je vstupní branou do dalších klíčových měst v regionu.

O Bachmut nyní probíhají intenzivní boje. Zatímco před dvěma měsíci hrozilo Ukrajincům obklíčení, nyní se situace podle plukovníka Oleksandra Bakulina, velitele ukrajinské 57. brigády, obrátila. „Nepřítele nepodceňujme, ale jednotky ruské armády, kterým nyní čelíme, nejsou jako žoldnéři z Wagnerova uskupení. To byli nepohodlní nepřátelé, zabíjeli pro zabíjení,“ popsal BBC.

Wagnerovci byli u Bachmutu na ruské straně hlavní hybnou silou. Když v květnu ohlásili dobytí města, tak se od něj stáhli.

Jestli by se dynamika bojů mohla změnit s příchodem kazetové munice, je podle Bakulina těžké říci. „Kazetová munice je potřeba k tomu, abychom způsobili maximální škody nepřátelské pěchotě. Čím více pěšáků zde zemře, tím více se budou jejich příbuzní v Rusku ptát své vlády proč. Ale nemohu říci, že kazetové bomby vyřeší všechny naše problémy na bojišti,“ konstatoval.

Ukrajinská ofenzíva bude dlouhá a krvavá

Nejvýše postavený americký generál Mark Milley v úterý uvedl, že ukrajinská snaha získat zpět území okupovaná Rusy bude dlouhá. „Myslím, že je před námi ještě hodně bojů. Bude to dlouhé. Bude to těžké. Bude to krvavé,“ řekl Milley, jenž mluvil společně s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem. Ten uvedl, že Ukrajinci dosahují úspěchů a že je nelze přestat podporovat.

Milley na konci června řekl, že operace postupuje „pomaleji, než lidé předpovídali“. O několik dní dříve televize CNN přišla se zjištěním, že protiofenzíva byla méně úspěšná, než předpovídaly západní analýzy.

„Zdaleka to není neúspěch,“ uvedl Milley při úterním vystoupení. „Myslím, že je na takovéto hodnocení velmi brzo,“ dodal.

Vyjádření přišla v době, kdy někteří spojenci Kyjeva dávají najevo, že v návaznosti na ukrajinskou protiofenzívu očekávají jednání s Ruskem o konci války. Český prezident Petr Pavel minulý týden na summitu NATO řekl, že Ukrajinci mají pravděpodobně na územní zisky čas jen do konce roku. Kombinace politických a vojenských faktorů podle něj nasvědčuje závěru, že „to, co bude dosaženo do konce roku, bude východiskem pro vyjednávání“.