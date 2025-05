Rusko má „obnovu“ Mariupolu za hotovou. Nejdřív za 18 let, míní investigativci

„Ve skutečnosti ruští úředníci tisíce obyvatel zbavili práva vrátit se do bytů v lepších čtvrtích Mariupolu a na místě jejich bývalých domovů postavili nové obytné komplexy určené k prodeji,“ uvedl portál Bumaga.

Úřady podle něj obyvatelům, kteří v důsledku bojů přišli o své domovy, místo toho nabízejí bydlení v „nevyzvednutých nemovitostech“ – bytech patřících lidem, kteří je nezaregistrovali v ruské evidenci.

Rusko v Mariupolu systematicky zabavuje domovy Ukrajincům, kteří z města uprchli nebo zemřeli. Konfiskace jsou podle stanice BBC zřejmě součástí většího plánu rusifikace města, která zahrnuje budování nových vojenských objektů a přejmenovávání ulic na názvy schválené Moskvou.

Mariupol se stal jedním ze symbolů utrpení lidí a zkázy během ruské invaze. Rusko Ukrajinu napadlo 24. února 2022, přičemž město u Azovského moře se krátce nato ocitlo v obklíčení, které si vyžádalo životy tisíců civilistů. Ve druhé polovině května 2022 Rusové dobyli poslední baštu ukrajinského odporu v tamních ocelárnách Azovstal a v bojích značně zničený Mariupol tím zcela padl do jejich rukou.

Podle organizace Human Rights Watch ruské obléhání zničilo nebo poškodilo 93 procent výškových budov v Mariupolu. Ačkoli místopředseda ruské vlády Marat Čusnulin tvrdí, že Rusko od té doby „většinu“ bytových domů obnovilo, data tomu neodpovídají.

Z města, kde před válkou žilo asi 425 tisíc obyvatel, kvůli invazi uprchlo odhadem na 350 tisíc Ukrajinců. Okupační úřady nicméně tvrdí, že město má dnes 280 až 300 tisíc obyvatel a další se hrnou z Ruska.

„To by znamenalo, že by Moskva musela město přestavět na původní ubytovací kapacitu,“ míní Bumaga s tím, že při současném tempu by to trvalo osmnáct let, tedy do roku 2043.

Ruští stavební úředníci podle ní k demolici určili 527 domů (podle Kyjeva je skutečné číslo dvojnásobné), znovu se ale postavilo jen 79 z nich, přičemž 70 z nich slouží k ubytování vysídlených místních obyvatel a zbytek pro ruské kupce. „Potřeba je nejméně 448 dalších,“ podotkli investigativci.

Ukrajinci by museli kvůli domům riskovat život

Zprávy o tom, že Rusko zabavuje majetek na okupovaných ukrajinských územích, se objevují už delší dobu. Nový zákon tento proces urychlil a ztěžuje ukrajinským vlastníkům nemovitostí domoci se svých práv.

BBC uvádí, že nejméně 5 700 domovů v Mariupolu je určeno ke konfiskaci. Úředníci používají termín „bez vlastníka“, ale zmíněné byty mají zákonné majitele, jimiž jsou právě Ukrajinci, kteří uprchli před Rusy, nebo dědici po těch, kteří zahynuli při obléhání.

Aby Ukrajinci své domovy zachránili, museli by čelit nebezpečnému návratu do Mariupolu přes Rusko, vyčerpávajícím bezpečnostním kontrolám, složitému byrokratickému procesu a obrovskému tlaku na přijetí ruského pasu.

Ačkoliv majetek musí být registrován v Rusku, dekret ruského prezidenta zároveň zakazuje občanům „nikoliv přátelských“ zemí – mezi něž patří i Ukrajina – registrovat majetek na okupovaných územích bez zvláštního povolení. Konfiskované domy mohou v rámci systému podle BBC získat jen obyvatelé samozvané Doněcké lidové republiky (DNR), kteří přišli o majetek a mají ruské pasy.

Tento plán podle expertů jasně porušuje válečné zákony stanovené v Ženevských a Haagských úmluvách, které zakazují zabavování civilního majetku. Podle profesora z Edinburské univerzity Nehala Bhuty jsou konfiskace nezákonné, neboť pramení z nelegální anexe území.

„Je to legalizovaná krádež majetku,“ uvedla Halyna, jež uprchla z Mariupolu, kde žila v domě, který ruská invaze těžce poškodila. Podle BBC se dozvěděla, že v jejím bytě opravili okna a dveře a nyní tam někdo bez jejího svolení bydlí.