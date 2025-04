Alexej Vachrušev pochází z vesnice Černovskoje v ruském Permském kraji. Když ho sousedé loni obvinili, že jim krade jídlo, předvolala si ho policie z Permu a během výslechu ho donutila podepsat smlouvu s armádou. Skutečnost, že má mentální postižení a většinu života strávil v péči psychiatrů a na speciálních školách, muže zákona nezajímala.

Ruská armáda už dříve Alexeje uznala za schopného určité „omezené služby“. V praxi to znamená, že by ho stát mohl povolat jen v případě generální mobilizace, a to výhradně na nebojové pozice v týlu.

„Je mu 22, ale mentálně je pořád dítě. Nechápal, co je to válka, připadalo mu to jako dobrodružství,“ řekla webu Meduza jeho matka Olga.

Armáda muže poslala do výcvikového střediska v Čeljabinsku, kde se jeho život změnil v peklo. „Volal mi, že ho ostatní vojáci ponižovali, vyháněli ho na noc ven, bili ho a vyhrožovali mu znásilněním,“ uvedla Olga. Když si Alexej stěžoval u velitele, dostalo se mu výhrůžek také od něho.

Týrání neustávalo a Alexej loni na podzim ze střediska utekl. „Vrátil se domů. Měl horečku a neměl žádné věci,“ uvedla Olga, která podala stížnost na vojenskou prokuraturu v Moskvě v naději, že Alexejův případ prošetří. V dalších dnech se u jejích dveří skutečně objevili armádní úředníci, ale jen aby jejího syna odvlekli neznámo kam.

„Hodili ho do díry a mučili několik dní“

Brzy poté jí zavolal z ukrajinského bojiště. Ponižování pokračovalo. „Měl vyraženou polovinu zubů. Přes aplikaci Sberbank Online jsem viděla, že převádí peníze ze svého platu ostatním vojákům,“ uvedla Olga.

Letos v únoru se jí syn přestal ozývat. V březnu jí pak armáda sdělila, že se pokusil utéct, a skončil proto v „díře“.

„Když mi pak zavolal, popsal, že jeden spolubojovník na něho začal zblízka střílet, chtěl vyzkoušet jeho neprůstřelnou vestu. Když se pak pokusil utéct, chytili ho, surově zbili, polili ho naftou a hrozili, že ho upálí. Hodili ho do díry, kde ho mučili několik dní,“ popsala Olga.

Nyní je Alexej znovu na útěku a odmítá se vrátit k jednotce. Kde se nachází, nikdo netuší. Jeho matka se obrátila na všechny možné ruské úřady, žádný z nich jí ale nenabídl pomoc. Žena se dožaduje, aby jejího syna převezli do Ruska a dopřáli mu spravedlivý soudní proces.

Ačkoli to zní celé bizarně, Alexejova kauza není ojedinělá. Z Ruska pravidelně přicházejí zprávy o tom, že náboroví úředníci nedodržují nařízení a snaží se získat pro armádní službu každého bez ohledu na to, jestli je schopen ji vykonávat a splňuje požadavky na zdravotní stav.

Děje se to v době, kdy se Moskva snaží uprostřed masivních ztrát na ukrajinské frontě vyhnout další vlně mobilizace.

Rádio Svobodná Evropa loni na podzim informovalo, že úřady aktivně verbují muže v útočištích pro bezdomovce na Sibiři a Dálném východě. Náboráři jsou pod tlakem, aby plnili nařízené kvóty, a lidé bez domova, narkomané nebo mentálně hendikepovaní jsou pro ně snadným cílem.

Nejmenovaný vysoce postavený činitel NATO v pátek agentuře DPA sdělil, že v bojích na Ukrajině zahynulo nebo utrpělo zranění už 900 tisíc ruských vojáků. Mrtvých je podle něho zhruba čtvrt milionu.

Jen za letošní únor NATO ruské ztráty odhaduje na více než 35 tisíc, Nárůst počtu mrtvých a zraněných činitel aliance vysvětluje tím, že boje se rozšířily na další místa a vojenské operace nabraly na intenzitě.