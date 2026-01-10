Regiony krvácí, Kreml přitvrzuje. Rusko usilovně shání muže pro další rok války

Autor:
  13:11
Válka na Ukrajině stále tvrději doléhá na ruské regiony a prohlubuje nerovnosti uvnitř země. Kombinace vysokých ztrát na frontě, nedostatku dobrovolníků a prázdných rozpočtů nutí místní úřady hledat nové vojáky stále agresivnějšími metodami. Největší cenu za pokračování konfliktu přitom dlouhodobě platí chudé oblasti obývané etnickými menšinami.
Ruští branci povoláni k vojenské službě se seřadili v náborovém centru v...

Ruští branci povoláni k vojenské službě se seřadili v náborovém centru v Batajsku v Rostovské oblasti. (5. října 2025) | foto: Sergey Pivovarov / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o...
Ruští vojenští záložníci (17. ledna 2025)
Ruští vojenští záložníci (17. ledna 2025)
Ruští vojenští záložníci (17. ledna 2025)
27 fotografií

Tučná prémie za podepsání kontraktu, odpuštění dluhů, zaručené místo na univerzitě pro děti či výhodná hypotéka. To je výčet bonusů, které stát nabízí mužům za odchod frontu. Záznam v rejstříku, chronická nemoc ani HIV už nejsou automaticky důvodem k diskvalifikaci. Vítán je téměř každý.

„Rusko loni zaznamenalo nejvyšší počet obětí od začátku invaze na Ukrajinu. Armáda musí nonstop doplňovat stavy, aby vůbec dokázala ve válce pokračovat,“ popsala portálu The Moscow Times analytička Marija Vyuškovová, která dlouhodobě sleduje ruské ztráty.

Rusko ztrácí vojáky nejrychleji od začátku války, zlomem byl nástup Trumpa

Federální i regionální rozpočty ale zároveň čelí obrovským potížím. Některé oblasti už snížily odměny, které dříve lákaly muže k narukování. Podle Vyuškovové to povede k dalšímu přitvrzení náborových praktik. „Úřady budou letos častěji používat metody nátlaku a klamání,“ míní.

Patří mezi ně například povinnost podniků dodat určitý počet „dobrovolníků“ z řad zaměstnanců nebo nezákonná zadržení ze strany policie, jejichž cílem je donutit muže přidat se k válečnému úsilí.

Habíbí, pojď válčit. Rusko nabírá na frontu Araby, slibuje občanství a peníze

Regiony se pod tlakem Kremlu postupně proměnily v náborová centra, jež mezi sebou soutěží o smluvní vojáky. Úřady si najímají personální agentury, které prostřednictvím náborářů oslovují zájemce na internetu.

„Pomáháme jim s dokumenty a zprostředkováváme jim kontakt s regionálními úředníky. A pak se modlíme, aby válku přežili,“ popsala magazínu Politico Olga, jež s manželem shání čerstvé posily na frontu. Pár provádí většinu operací pomocí aplikace Telegram.

Zatímco nabízené mzdy zůstávají napříč Ruskem konstantní (kolem 200 tisíc rublů), regiony soutěží o bojovníky na poli bonusů. Kreml sice loni zavedl minimální bonusovou hranici ve výši 400 tisíc rublů (100 tisíc korun) nabízené částky nyní ale výrazně kolísají – klidně na 50 tisíc rublů. Náboráři proto směřují uchazeče tam, kde v dané chvíli platí nejlépe.

Rusko v listopadu získalo nejvíc území za rok, Moskva posiluje vyjednávací pozici

Jejich provize se pohybují v přepočtu mezi 26 a 80 tisíci korunami za podepsanou smlouvu. Ruské oblasti čerpají rezervní fondy, určené na mimořádné situace, jako jsou živelné katastrofy, aby úroveň náboru udržely.

Podle portálu iStories jedenáct regionů vyčlenilo od jara 2024 do října 2025 v rozpočtu na platby náborářům dvě miliardy rublů – obvykle částky srovnatelné s regionálními výdaji na zdravotní péči a sociální služby. Náborářům platí i další oblasti, které ale své náklady nepublikovaly.

Toto tažení pomáhá přivést do ruských sil až 30 tisíc dobrovolníků měsíčně. Stanice BBC uvádí, že od začátku bojů na Ukrajině padlo 243 až 352 tisíc ruských vojáků. Podle šéfa NATO Marka Rutteho mělo Rusko jen v listopadu 25 tisíc padlých. Podle NATO celkový počet ruských ztrát, tedy mrtvých, zraněných a nezvěstných, dosáhl 1,1 milionu.

Na vojně jde o život

Zvyšuje se také tlak na brance. „Velení tlačí na odvedence na vojně, aby podepisovali smlouvy,“ podotkla Vyuškovová s tím, že podle odhadů zhruba 30 procent mladíků nakonec kontrakt podepíše.

Základní vojenská služba se tak stává velmi nebezpečnou. „Úřady používají proti brancům fyzické násilí, mučí je odpíráním spánku, falšují podpisy na smlouvách a v krajních případech je dokonce zabíjejí, pokud odmítnou kontrakt podepsat,“ varuje Vyuškovová. Podle ní se tyto praktiky v roce 2026 zřejmě stanou běžnou součástí systému.

Rusko příští rok odvede přes čtvrt milionu lidí, Putin podepsal dekret

Regionální rozložení ztrát se podle Vyuškovové letos příliš nezmění. Mezi nejvíce zasaženými oblastmi setrvává Baškortostán a Tatarstán, zatímco Moskva zůstane navzdory své velikosti ušetřena. Výrazný nárůst padlých na sklonku roku zaznamenal také Permský kraj a Kirovská oblast.

V přepočtu na obyvatele dominují republiky etnických menšin. Oblasti jako Tuva, Burjatsko, Altaj či Čukotka patří dlouhodobě k nejvíce postiženým. Naproti tomu většina Severního Kavkazu vykazuje nízké ztráty.

„Možná se Kreml na Kavkaze obává výbuchu nestability,“ spekuluje Vyuškovová, zároveň ale pochybuje, že si tuto zdrženlivost bude možné udržet i při prohlubujícím se nedostatku vojáků.

Vstoupit do diskuse (38 příspěvků)
Témata: Rusko, Kreml, válka, NATO

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (2. ledna 2026)

Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...

V Kyjevě obnovili dodávky vody a tepla, kvůli útokům zasedne Rada bezpečnosti OSN

Sledujeme online
Dům zasažený ruským dronovým útokem. (9. ledna 2026)

V ukrajinském Kyjevě v sobotu dočasně nefungovaly dodávky vody a tepla. Důvodem bylo odstavení zdejší elektrické soustavy kvůli nutným opravám po rozsáhlých ruských útocích, které ji v noci na pátek...

10. ledna 2026  7:43,  aktualizováno  13:35

Na Pražském okruhu se srazilo šest aut, provoz komplikuje i vážná nehoda sanitky

Nehoda šesti aut na Pražském okruhu směrem k letišti. (10. ledna 2026)

Dopravu na Pražském okruhu směrem k letišti omezila srážka šesti aut, omezený provoz je i u žižkovského nádraží po střetu sanitky a dvou aut, uvedla policie.

10. ledna 2026  13:01,  aktualizováno  13:33

Regiony krvácí, Kreml přitvrzuje. Rusko usilovně shání muže pro další rok války

Ruští branci povoláni k vojenské službě se seřadili v náborovém centru v...

Válka na Ukrajině stále tvrději doléhá na ruské regiony a prohlubuje nerovnosti uvnitř země. Kombinace vysokých ztrát na frontě, nedostatku dobrovolníků a prázdných rozpočtů nutí místní úřady hledat...

10. ledna 2026  13:11

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz. Uzavřeli hlavní silnici

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz a uzavřeli silnici....

V Trutnově v Polské ulici v městské části Poříčí v noci na sobotu hořela neobývaná budova, jeden zasahující hasič utrpěl lehké zranění. Odhadovaná škoda po požáru je asi deset milionů korun. Příčina...

10. ledna 2026  8:07,  aktualizováno  12:43

Na Ukrajinu bych nejel, prohlásil Okamura. Svůj novoroční projev označil za skvělý

Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...

Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura v pořadu Za pět minut dvanáct na Nově řekl, že správným krokem je podporovat mírová jednání. „Konflikt nemá žádné vojenské řešení,“ uvedl Okamura. Podle něj...

10. ledna 2026  12:33,  aktualizováno  12:38

Svět si podmanili psi, buď vlkem! Letní Letnou obklíčí temperamentní smečka

Záběr z představení Wolf, které soubor Circa v létě představí na festivalu...

Berlín (Od našeho zpravodaje) Vlčí smečka obsadila Berlín. V jednu chvíli se rozverně hašteří a pošťuchuje, v další až děsivě ukazuje svoji společnou sílu, když po jevišti pluje jako jeden muž. Energická show Wolf, kterou do...

10. ledna 2026  12:12

Pahlaví burcuje Íránce k dalším protestům. Ochráníme národní zájmy, hrozí armáda

Rezá Pahlaví (18. února 2025)

Íránská armáda v sobotu prohlásila, že bude chránit národní zájmy země, strategickou infrastrukturu a veřejný majetek, zatímco v zemi pokračují rozsáhlé protivládní protesty a trvá přerušení...

10. ledna 2026  12:08

Čekají nás další mrazivé noci, vítr bude tvořit sněhové jazyky a závěje

Výhled počasí na neděli 11. ledna 2026

Česko čekají další dvě mrazivé noci. V nočních hodinách na neděli a na pondělí teploty klesnou i pod minus 12 stupňů Celsia. V neděli navíc bude foukat čerstvý severozápadní vítr a v kombinaci s...

10. ledna 2026  11:56

Sníh se dál sype na Česko. Problémy jsou v dopravě, v Praze hrozí zpoždění

Přímý přenos
Ranní sněžení v Praze. Zličín. (10. ledna 2026)

Sněžení v některých místech Prahy i v sobotu dál komplikuje dopravu. Autobusy mohou kvůli sněhu na silnicích nabírat zpoždění, případně některé linky nezajíždějí na všechny své zastávky. Silničáři v...

10. ledna 2026  8:37,  aktualizováno  11:54

Rusové osazují drony protiletadlovými střelami, ohrozí ukrajinské vrtulníky

Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko experimentuje s vyzbrojením útočných dronů Šáhid-136 přenosnými protiletadlovými raketami. Nová úprava má dát bezpilotním letounům schopnost reagovat na hrozby ze vzduchu a narušit činnost...

10. ledna 2026  11:29

Podle Macinky se má prezident Turkovi omluvit. Je za co, řekl ministr zahraničí

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek a Petr...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) na cestě z Ukrajiny novinářům řekl, že prezident Petr Pavel by se měl omluvit Filipu Turkovi. „Má za co,“ uvedl podle CNN Prima NEWS. Hlava státu podle...

10. ledna 2026  10:48

Zemřel Václav Cigler, osobnost sklářského umění. Navrhoval šperky i obklad metra

Výtvarník Václav Cigler se odráží v jedné ze svých křišťálových plastik.

Ve čtvrtek zemřel sochař, vizuální umělec a pedagog Václav Cigler, bylo mu 96 let. ČTK to sdělil jeho syn Jakub Cigler. Václav Cigler patřil k nejvýraznějším postavám českého sklářského umění.

10. ledna 2026  10:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.