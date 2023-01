Rusko nově povolá půl milionu mužů, i z velkých měst, říká ukrajinská rozvědka

Rusko příští pondělí zřejmě oznámí novou vlnu mobilizace, v rámci které povolá do zbraně až 500 tisíc dalších mužů. Uvedl to důstojník ukrajinské armádní rozvědky Andrej Černjak, podle kterého tento krok ale nijak neovlivní ofenzivní plány ukrajinské armády. Na podzim Rusko do bojů na Ukrajině mobilizovalo přibližně 300 tisíc mužů.