Ukrajinci obsadili tři vesnice v Kurské oblasti, tvrdí kanál blízký ruské armádě

Ukrajinským jednotkám, které v úterý pronikly do ruské Kurské oblasti, se podařilo uchytit v příhraničí a obsadily tři vesnice. Tvrdí to telegramový kanál Rybar blízký ruské armádě. Tuto informaci nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Kyjev se dosud k ruským tvrzením ohledně údajného průniku ukrajinských sil do Kurské oblasti oficiálně nevyjádřil.